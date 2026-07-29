NEET Protest: सरकारचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणार; आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे गृह विभागाला निर्देश

मुंबई: राज्यात ‘नीट’ पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन झाले होते. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाची आवश्यक परवानगी घेऊन हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. ..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. राज्यातही मुंबई, पुणे, नागपूरसह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. या आंदोलनानंतर काही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, तर अनेकांना पोलिसांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती. ..दरम्यान, बिहार आणि आसाम या राज्यांमधील सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारनेही या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक झाली. महाराष्ट्रात एकूण किती आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले याची आकडेवारी अद्यापही सरकारकडे उपलब्ध झालेली नाही. .मात्र, पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ते मागे घेण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसली तरी विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याच्या शक्यतेचाही गृह विभाग विचार करत आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.अंतिम मुदत वाढण्याची शक्यतागृह विभागाने २१ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित ३१ जुलैपर्यंतची आरोपपत्र दाखल केलेली प्रकरणे मागे घेतली जाऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, ती मागे घेण्यासाठी गृह विभाग एक नवीन आदेश जारी करून अंतिम मुदत वाढविण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.