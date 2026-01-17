मुंबई

Devendra Fadnavis: एकनाथ शिंदेंच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये जमण्याचे आदेश? मुंबईत चाललंय काय? फडणवीसांनी दिलं उत्तर

Devendra Fadnavis clarifies hotel meeting buzz as Shinde Sena corporators gather after BMC results: मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे. तरीही उद्धव ठाकरे यांनी महापौर पदासंदर्भात अपेक्षा व्यक्त केल्यात.
devendra fadnavis eknath shinde

devendra fadnavis eknath shinde

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Mumbai Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे. तरीही एकनाथ शिंदे यांनी एका खासगी हॉटेलमध्ये आपल्या नगरसेवकांना बोलावून घेतलं आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना अजूनही महापौर पदाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुंबईत नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Shiv Sena
Bjp
Eknath Shinde
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.