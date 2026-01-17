Devendra Fadnavis: एकनाथ शिंदेंच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये जमण्याचे आदेश? मुंबईत चाललंय काय? फडणवीसांनी दिलं उत्तर

Mumbai Municipal Corporation Election Results 2026: मुंबईत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं आहे. तरीही एकनाथ शिंदे यांनी एका खासगी हॉटेलमध्ये आपल्या नगरसेवकांना बोलावून घेतलं आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना अजूनही महापौर पदाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे मुंबईत नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय..मुंबईतली फायनल आकडेवारीBJP- 89Shiv Sena (Shinde)– 29Shiv Sena (UBT)- 65MNS- 6Congress- 24AIMIM- 8NCP- 3Samajwadi Party- 2NCP (SP)- 1.Satara Krishna Canal : कराडजवळ गोवारे गावाजवळ कृष्णा कालवा फुटला; लाखो लिटर पाणी वाया, वाहतूक ठप्प .भाजपने सायंकाळी पाच वाजता नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, मुंबईत महायुतीला ११९ जागा मिळालेल्या आहेत. जवळपास १४ जागा अतिशय कमी मतांनी आम्ही पराभूत झालेलो आहोत. एवढ्या जागा मागच्या तीन निवडणुकांमध्येही शिवसेनेला मिळालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे कोण काय म्हणतं, याला अर्थ नाही..''उद्धव ठाकरेंच्या अद्याप शुभेच्छा आलेल्या नाहीत. आमचा महापौर कोण होणार, किती वर्षे होणार हे आम्ही महायुतीमधील पक्ष बसून ठरवू.. आम्ही दोन्ही पक्ष मिळून मुंबई चालवून दाखवू.'' असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राने यावेळी ठरवलं होतं की, जो मोदींसोबत तो आमच्यासोबत. त्यामुळे भाजप एक नंबरचा पक्ष ठरला. आमच्यासोबत असलेल्या पक्षांनाही लोकांनी मतदान केलं. काँग्रेस किंवा कोणताही पक्ष असो, महाराष्ट्रातल्या जनतेही शिकस्त दिली आहे. महाराष्ट्रात विकासाचाच अजेंडा चालणार आहे..Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला.पक्षात घेतलेल्यांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी- मुख्यमंत्रीभाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यावर या निवडणुकीत अन्याय झाला, याबाबत फडणवीसांना प्रश्न विचारण्यात आला. ते म्हणाले, आम्ही ज्या लोकांना आमच्या पक्षात घेतलं त्यांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. ९० टक्के कार्यकर्त्यांनाच जागा मिळाल्या आहेत. पुण्यात केलेला प्रयोग यशस्वी ठरलेला आहे. जे प्रभाग कधीच निवडून आलेले नव्हते, असे प्रभाग निवडून आलेले आहेत. आमचे कार्यकर्ते परिपक्व आहेत, त्यांना या गोष्टी कळतात..दरम्यान, एकनाथ शिंदेंचे नवनिर्वाचित नगरसेवक पुढचे तीन दिवस एका खासगी हॉटेलमध्ये वास्तव्याला असणार आहेत, अशी सूत्रांची माहिती आहे. त्यावर फडणवीस म्हणाले, आता कुठेही पळवापळवी नाहीये. सगळं शांतपणे आहे. आम्ही एकत्रितपणे सगळे निर्णय घेणार आहोत. शिवसेनेने त्यांच्या नगरसेवकांना बैठकीला बोलावलं असेल, हॉटेलमध्ये रहायला कुणीही जाणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.