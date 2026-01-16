Devendra Fadnavis: मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिले संकेत; म्हणाले...

Mumbai Municipal Corporation Election 2026: मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने घवघवीत यश संपादन करीत ८८ जागांवर विजय मिळवला. तर शिंदेंच्या शिवसेनेने २८ जागा जिंकल्या. महायुती ११६ जागांवर विजयी झाल्याने मुंबईत महायुतीचा महापौर होईल हे स्पष्ट झालंय. परंतु तो कोण असेल यावरुन फडणवीसांनी उत्तर दिलं. रात्री उशिरा आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..मुंबई कोणी किती जागा जिंकल्या?भाजप- ८८शिवसेना- २८शिवसेना ठा.-६७मनसे-६काँग्रेस- २४राष्ट्रवादी- ३इतर- १०----------महायुती- ११६ठाकरे बंधू- ७३काँग्रेस+ - २४इतर- १०.पत्रकार परिषदेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईसह महाराष्ट्रात जनतेने महायुतीला अभुतपूर्व कौल दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जनतेने दाखवलेला हा विश्वास आहे. यापूर्वी कुठल्याही पक्षाला असं बहुमत मिळालेलं नव्हतं. नागपूरमध्येही चांगला कौल आम्हाला दिला आहे. या विजयानंतर आम्ही कुठेही अतिआत्मविश्वासात जाणार नाहीत, गर्वामध्ये जाणार नाहीा. जनतेने आमच्यावर टाकेलली ही जबाबदारी आहे. योग्य प्रकारे ही जबाबदारी आम्ही सांभाळणार आहोत..Municipal Election Results 2026 : सत्तेसाठी भाजपला मित्रपक्षाचा आधार; शिंदेसेना अन् दोन्ही राष्ट्रवादीला फटका, अकोल्यात निकालानंतरचं राजकीय समीकरण! .मुंबईचा महापौर कोण होणार?मुंबईचा महापौर कोण होईल, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीसांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, या चर्चेला आता पूर्णविराम आहे. कारण महायुतीचं बहुमत आलेलं आहे आणि महायुतीने आधीच स्पष्ट केलंय की, महापौर महायुतीचा असेल, मराठी असेल आणि हिंदू असेल.ठाकरे ब्रँड का चालला नाही, या प्रश्नावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात ब्रँड एकच होता. तो म्हणजे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. इतर कोणीही आपल्याला ब्रँड समजणं अयोग्य आहे. तसं कुणी समजू नये. आमच्या विकासाच्या अजेंड्याला मुंबईकरांनी साथ दिली आहे..भाजपच्या विजयानंतर नितेश राणे यांनी हसण्याचा एक व्हिडीओ शेअर केला होता, त्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, जिंकण्याचा आनंद व्यक्त केला पाहिजे, पण आपला आनंद कुणाला उन्माद वाटेल, असं करु नये. ठाकरे आणि राणे हा इतिहास आहे, त्यामुळे त्या व्हिडीओला एक पार्श्वभूमी आहे. पण विजयाचा उन्माद कुणीही करु नये, असं मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं आहे..Pune Mayor: कोण होणार पुण्याचा महापौर? 'ही' नावे आहेत आघाडीवर! कशी असेल भाजपची रणनीती?.''बाळासाहेबांच्या विचारांशी प्रतारणा केली नसती तर ही वेळ ठाकरेंवर कधीच आली नसती. विजयाचं श्रेय महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आहे.'' असं फडणवीस म्हणाले. ते नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात २६ महानगरपालिकांवर महायुतीचा झेंडा फडकेल, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.