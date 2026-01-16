मुंबई

Devendra Fadnavis: मुंबईचा महापौर कोण होणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिले संकेत; म्हणाले...

Devendra Fadnavis hints BJP mayor in Mumbai as Mahayuti crosses majority mark in BMC Election 2026: मुंबईत भाजपचा महापौर होणार की शिवसेनेचा? हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे. फडणवीसांनी याबाबत भाष्य केलं.
Mumbai mayor will be Mahayuti’s

संतोष कानडे
Mumbai Municipal Corporation Election 2026: मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने घवघवीत यश संपादन करीत ८८ जागांवर विजय मिळवला. तर शिंदेंच्या शिवसेनेने २८ जागा जिंकल्या. महायुती ११६ जागांवर विजयी झाल्याने मुंबईत महायुतीचा महापौर होईल हे स्पष्ट झालंय. परंतु तो कोण असेल यावरुन फडणवीसांनी उत्तर दिलं. रात्री उशिरा आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

