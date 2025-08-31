मुंबई

सुप्रिया सुळेंसमोर शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी, फडणवीस म्हणाले, हुडदंगबाजीने काहीच मिळणार नाही, आरक्षण...

CM Fadnavis on Maratha Reservation : आंदोलकांनी सुप्रिया सुळेंना घेराव घालत शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यांच्या गाडीवर बाटल्याही फेकण्यात आल्या. आता या घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.
सूरज यादव
Updated on

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू आहे. आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आझाद मैदानात जरांगेंच्या भेटीसाठी आल्या होत्या. त्यावेळी आंदोलकांनी सुप्रिया सुळेंना घेराव घालत शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यांच्या गाडीवर बाटल्याही फेकण्यात आल्या. आता या घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.

