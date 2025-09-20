विदर्भ, मराठवाडासह कोकणकरांसाठी गुडन्यूज! ९० हजार लोकांना मिळणार रोजगाराची संधी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्रात विकसित पोलाद निर्मितीची मजबूत परिसंस्था पाहता सध्या चौथ्या क्रमांकावर असलेले राज्य पुढील आठ वर्षांत पोलाद निर्मितीत देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील या प्रस्तावित प्रकल्पांतून ९० हजार ३०० लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी म्हटले. .गोरेगावच्या नेस्को संकुलात ‘स्टीलेक्स २०२५-स्टील महाकुंभ’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. या वेळी पोलाद क्षेत्रातील आघाडीच्या नऊ कंपन्यांकडून प्रस्तावित ८० हजार ९६२ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय अक्षय्य व अपारंपरिक ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते झाले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, राज्याच्या उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन, यूएनडीपीच्या भारतातील प्रतिनिधी डॉ. अँजेला लुसिगी, ‘आयफा’चे पदाधिकारी, आघाडीचे उद्योग प्रतिनिधी व्यासपीठावर उपस्थित होते. याप्रसंगी हरित पोलाद निर्मितीकडे यशस्वीपणे संक्रमण करणाऱ्या राज्यातील आठ उद्योगांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘हरित पोलाद प्रमाणपत्र’ देण्यात आले..BMC Election: पालिका निवडणुकीची तयारी सुरू! निवडणूक बूथ संख्या १,१००ने वाढणार; ७० हजार कर्मचारी तैनात .उत्पादन, उत्पादकता, खर्च किफायतशीरता यासह या पोलाद प्रकल्पांकडून शाश्वततेला प्रमुख स्थान दिले जाईल, यावर आपला भर असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या अंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पानुसार, केंद्राकडून घोषणा करण्यात आलेल्या ‘ग्रीन स्टील मिशन’ या १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेकडे आपण संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. याला चालना देण्यासाठी ‘स्टीलेक्स- महाकुंभा’च्या आयोजनांत पुढाकार घेणाऱ्या ‘आयफा’चे अध्यक्ष योगेश मंधानी आणि सचिव कमल अगरवाल यांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. जास्तीत जास्त हरित पोलाद प्रकल्प महाराष्ट्रात उभे राहतील आणि या बाजारपेठेवर देशांतर्गत आणि निर्यात आघाडीवर राज्याचे वर्चस्व स्थान राहील. या दिशेने धोरण आखले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..पोलाद प्रकल्पांसाठी स्वस्त आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध होईल, यासाठी शाश्वत ऊर्जास्रोतांच्या विकासावर राज्यात काम सुरू आहे. याचाच प्रत्यय म्हणजे २०२३मध्ये राज्यातील एकूण ऊर्जानिर्मितीत अक्षय्य स्रोतांचा वाटा १३ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये २५ टक्के आणि २०३० मध्ये ५८ टक्क्यांवर जाईल, असे फडणवीस म्हणाले..Mumbai Traffic: मुंबईची कोंडी फुटणार! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग .७५ हजार मेगावाॅटचे करारअपारंपरिक स्रोतांचा विचार करताना, पंप स्टोरेज प्रकल्पांतून ७५ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे सामंजस्य करार राज्याने केले असून, हा आकडा लवकरच एक लाख मेगावॉटवर जाईल. शेतकऱ्यांना क्रॉस-सबसिडीच्या रूपात होणारा वीजपुरवठा २०३२ पर्यंत संपूर्णपणे सौरऊर्जेवर आधारित असेल आणि यासाठी उद्योगांवर पडणारा भारही हळूहळू कमी होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.