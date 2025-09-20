मुंबई

विदर्भ, मराठवाडासह कोकणकरांसाठी गुडन्यूज! ९० हजार लोकांना मिळणार रोजगाराची संधी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

CM Devendra Fadnavis: गोरेगावच्या नेस्को संकुलात कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन पार पडले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांतून ९० हजारहून अधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे म्हटले.
मुंबई : महाराष्ट्रात विकसित पोलाद निर्मितीची मजबूत परिसंस्था पाहता सध्या चौथ्या क्रमांकावर असलेले राज्य पुढील आठ वर्षांत पोलाद निर्मितीत देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील या प्रस्तावित प्रकल्पांतून ९० हजार ३०० लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.

