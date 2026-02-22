मुंबई

Devendra Fadnavis: अजितदादांच्या अपघात झालेल्या विमानातून मीही...; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठं वक्तव्य, काय म्हणाले?

Devendra Fadnavis Statement: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर वक्तव्य केले आहे. त्यांनी अपघातग्रस्त विमानावर वक्तव्य केले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या विमान अपघाताबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या मृत्यूने सर्वांनाच दुःख झाले आहे. कुटुंब दुःखी आहे. होत असलेल्या आरोपांची चौकशी आता नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्था (सीआयडी) करत आहेत. यानंतर त्यांनी एक मोठं वक्तव्य केले आहे.

