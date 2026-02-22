Devendra Fadnavis: अजितदादांच्या अपघात झालेल्या विमानातून मीही...; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठं वक्तव्य, काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या विमान अपघाताबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अजित पवार यांच्या मृत्यूने सर्वांनाच दुःख झाले आहे. कुटुंब दुःखी आहे. होत असलेल्या आरोपांची चौकशी आता नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्था (सीआयडी) करत आहेत. यानंतर त्यांनी एक मोठं वक्तव्य केले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अजित पवार यांचे विमान ज्या विमानात कोसळले त्या विमानातून त्यांनी चार-पाच वेळा उड्डाण केले आहे. डीजी सेफ्टीकडून १३ पॅरामीटर्सवर चौकशी सुरू झाली आहे. सर्व डेटा उपलब्ध असेल. परदेशी एजन्सींचा शोध घेतला जात आहे. डीजीसीए वायएसआर कंपनीचे ऑडिट करत आहे. चौकशी अहवालाची वाट पाहावी. या चौकशीबद्दल कोणाला काही शंका असेल तर त्यांनी डीजीसीए किंवा आम्हाला कळवावे..Maharashtra Budget 2026: अजित पवारांनी अर्थसंकल्पासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती, पण दुर्दैवाने ही जबाबदारी माझ्यावर आली - देवेंद्र फडणवीस.महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की या अधिवेशनात १५ विधेयके मांडली जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करेन. अजितदादांनी अर्थसंकल्पावर खूप मेहनत घेतली, पण ते आज येथे नाहीत. जर एखादी योजना शक्य नसती तर त्यांनी ती स्पष्टपणे सांगितली असती. अजित पवारांनी कधीही अनुशासनहीन प्रशासन सहन केले नाही आणि आम्ही त्यांच्या सूचनांचे पूर्णपणे पालन करू..मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या निधीत २०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आता राज्याला ९८,३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. आमची मागणी पूर्ण होत आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पासाठी २३,००० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यूपीए सरकारने १० वर्षांत राज्याच्या रेल्वेला १२,००० कोटी रुपये दिले; आता एका वर्षासाठी २३,००० कोटी रुपये मिळाले आहेत..त्यांनी सांगितले की, सरकार कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) लक्ष केंद्रित करेल. अजित दादांनी ५०० कोटी रुपयांचा एआय प्रकल्प सुरू केला. यासाठी महा विस्तार अॅप विकसित करण्यात आला आहे. हे अॅप हवामान, पीक पद्धती आणि बाजारभावांची माहिती देते. राज्यातील तीस लाख शेतकरी त्याचा वापर करत आहेत. हे एक बहुभाषिक अॅप आहे आणि जर तुम्ही भिल्ल भाषेत प्रश्न विचारला तर तुम्हाला उत्तर मिळते. यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती होईल. आम्ही कृषी क्षेत्रात एआयचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहोत. ज्यामुळे उत्पादन खर्च २५ ते ४० टक्क्यांनी कमी झाला आहे..Missing Link project: मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ सुरू होताच टोल दरात बदल होणार का? नवीन नियम काय? महत्त्वाची माहिती आली समोर.मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, अधिवेशनात एकूण १५ विधेयके सादर केली जातील. आम्ही एक चांगले बजेट सादर करण्याचा प्रयत्न करू. दोन विधेयके प्रलंबित आहेत. आम्ही या विधेयकांवर चर्चा करू आणि ती मंजूर करू. आम्ही अजितदादांच्या सूचना विचारात घेऊ. आम्ही एक विकसनशील अर्थव्यवस्था आहोत आणि वाढ, कर्ज आणि दायित्वे यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे. आम्ही कोणतीही योजना सोडणार नाही. मला आज विरोधी पक्षाकडून एक पत्र मिळाले. आज महाविकास आघाडीच्या बैठकीला शरद पवारांच्या गटातील कोणताही नेता उपस्थित नव्हता. या पत्रावर शरद पवारांच्या एका माजी आमदाराची स्वाक्षरी आहे. विरोधी पक्ष नेहमीच जनतेच्या जनादेशाचा अनादर करतो आणि सरकारविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.