मुंबई
Budget 2026: यंदा राज्य सरकारची कसरत! तूट, कर्जामुळे योजना व विकासाचा समतोल साधण्याचे आव्हान
Devendra Fadnavis: यंदा अर्थसंकल्पात राज्यावरील वाढते कर्ज, कंत्राटदारांची प्रलंबित देणी अशा खर्चामुळे विकासाचा समतोल साधण्यासाठी अर्थमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
मुंबई : मागील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारला यंदाच्या (२०२६-२७) अर्थसंकल्पात राज्यावरील वाढते कर्ज, कंत्राटदारांची प्रलंबित देणी, पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचे आकलन करताना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफीसारख्या कल्याणकारी योजनांची आश्वासने यांचा मेळ साधताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.