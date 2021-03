"फडणवीस पुन्हा कधीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत"

मुंबई: महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अतिशय तणावपूर्ण आहे. राज्यात शासन विरूद्ध प्रशासन असा संघर्ष सुरू आहे. सुरूवातीला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटकांनी भरलेली कार सापडली. या कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा काही दिवसातच संशयास्पद मृत्यू झाला. हिरेन यांची हत्या पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंनी केली असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आणि अखेर दोन विविध तपास यंत्रणांच्या तपासात सचिन वाझे दोषी आढळल्याचे सांगण्यात आले. तशातच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दल फडणवीस यांनी मंगळवारी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या सचिवांची भेट घेतली. या साऱ्या मुद्द्यांमुळे फडणवीस चर्चेत असतानाच ते पुन्हा कधीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत, असं विधान करण्यात आलं.

"...म्हणून तर आदित्य ठाकरेंना कोरोना झाला नाही ना?"

भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात आपली मतं उघडपणे व्यक्त करणारा कॉमेडियन कुणाल कामरा याने फडणवीस यांच्याबद्दल एक ट्वीट केले. मला इतर कोणाच्याही भविष्याबाबत काहीही कल्पना नाही पण एक मात्र नक्की की देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत, अशा आशयाचे ट्वीट त्याने केले.

मोठी बातमी - मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात ATS ला मोठा झटका

"मृत्यूनंतर आपल्यासोबत काय होतं हे मला माहिती नाही. वेळ ही संकल्पना भविष्यात कशापद्धतीने वापरली जाईल याची मला खात्री नाही. उद्याचा दिवस खरंच उडाजेल का हेदेखील मला माहिती नाही, पण मी एक गोष्ट खात्रीलायक सांगतो की देवेंद्र फडणवीस पुन्हा कधीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत", असं ट्वीट त्याने केलं.

Not sure about what happens after death, Not sure how the concept of time will evolve further, Not sure if tomorrow ever really comes but I’m sure Devendra Fadnavis will never become the Chief Minister of Maharashtra Again

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 24, 2021