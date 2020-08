हॉटस्पॉट ठरलेल्या धारावीत आज आढळले 'इतके' रुग्ण, वाचा सविस्तर

मुंबई: कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढताना दिसत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच मुंबई शहराला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. एकेकाळी मुंबईत वरळी आणि धारावी हा परिसर कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरला होता. मात्र आता मुंबईत कोरोना नियंत्रणात येताना दिसत असतानाच धारावीतही कोरोना रुग्णांचा आकडा कमी होत चालला आहे. धारावीत आज दिवसभरात ४ रुग्ण आढळून आलेत. धारावीत आता कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या २६७२ इतकी आहे. तर केवळ ८० अॅक्टिव्ह रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दादरमध्ये २९ रुग्ण तर माहिममध्ये १९ नवे रुग्ण सापडलेत. त्यामुळे जी उत्तरमध्ये ५२ रुग्णांची भर पडली आहे. हेही वाचाः 'त्या' वक्तव्यावर संजय राऊतांचं स्पष्टीकरण, म्हणाले... दादरमध्ये आज २९ नवीन रुग्ण सापडले असून रुग्णांची एकूण संख्या ही २२३७ इतकी झाली आहे. ४६५ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. माहीममध्ये आज १९ नवीन रुग्णांची भर पडल्यानं रुग्णांची संख्या २०१२ इतकी झाली. तर २५६ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. संपूर्ण जी उत्तरमध्ये एकूण ८०१ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. अधिक वाचाः मोठी बातमी: शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यावरुन आली मोठी अपडेट जी उत्तर विभागातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत ५२ रुग्णांची भर पडली असून जी उत्तर विभागातील रुग्णसंख्या ही ६,९२१ वर पोहोचली आहे. धारावीत २३३३, दादरमध्ये १६८४ तर माहीममध्ये १६७९ असे एकूण ५६९६ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. (संपादनः पूजा विचारे) Dharavi slum just four new COVID-19 cases total count to 2,672

