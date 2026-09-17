मुंबई

Dighi Shipbuilding: दिघीत जहाज बांधणीचा ‘श्रीगणेशा’; ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक; एमडीएलसोबत सामंजस्य करार

Dighi Shipbuilding Cluster Begins With 7000 Crore Investment: दिघीतील ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहाला एमडीएलसोबतच्या करारामुळे मोठी गती; ७ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून जागतिक दर्जाची स्पर्धात्मक सुविधा उभारण्याचा संकल्प
Maharashtra Dighi Shipbuilding Cluster Set for Growth With 7000 Crore Investment and Mazagon Dock Shipbuilders Partnership

Maharashtra Dighi Shipbuilding Cluster Set for Growth With 7000 Crore Investment and Mazagon Dock Shipbuilders Partnership

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सकाळ वृत्तसेवा
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अलिबाग: जिल्ह्यातील दिघी येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुप्रतीक्षित ‘ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहा’ला (शिपबिल्डिंग क्लस्टर) मोठी गती मिळाली आहे. या समूहात अत्याधुनिक जहाजबांधणी केंद्र उभारण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्यात मंगळवारी (ता. १५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार केला.

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