दिल्लीत होणार डिजी ठाणेचा सन्मान

ठाणे : इस्रायली तंत्रज्ञानावर आधारित ठाणे महानगरपालिकेच्या डीजी ठाणेला ’बेस्ट डिजिटल सिटी प्रोजेक्‍ट’ या पुरस्काराने स्मार्ट सिटीस ॲण्ड अवॉर्ड समारंभात सन्मानित करण्यात येणार आहे. १० जानेवारीला दिल्लीत होणाऱ्या सभारंभात केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या हस्ते डिजी ठाणे ॲपचा सन्मान करण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या डिजी ठाणे ॲपने आतापर्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून महापालिका व स्थानिक नागरिक यांच्यात डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी आणि सहकार्य साध्य केले आहे. बेस्ट सिटी प्रोजेक्‍टकरिता देशभरातून नामनिर्देशन मागविण्यात आली होती. यामध्ये डीजी ठाणे या डिजिटल प्रणालीकडून ’डिजी ठाणे : माहिती आधारित, नागरिक केंद्रित प्रशासनासाठी कटिबद्ध असलेली यंत्रणा’ या प्रोजेक्‍टचे सादरीकरण करण्यात आले होते. हेही वाचा - मुंबईत आता बालनाट्याचीही 'सवाई' स्मार्ट सिटीमध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या संस्थांचे मूल्यमापन करून त्यांचा गौरव केला जातो. भारतातील पहिला डिजीटल प्लॅटफॉर्म प्रकल्प असणाऱ्या डिजी ठाणे या डिजिटल प्रणालीला सन्मानित करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल तसेच ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर उन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनात डिजी ठाणेच्या माध्यमातून ठाणे शहरातील विद्यार्थी, ज्येष्ट नागरिक, युवावर्ग यांच्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातात. ठाण्यातील नागरिकांसोबत विविध योजनाच्या माध्यमातून थेट संवाद साधणाऱ्या महापलिकेच्या स्मार्टसिटीच्या कार्याचा राष्ट्रीय पातळीवर सन्मान होणार आहे. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने प्रवास करताना ठाणे डिजी हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प ठरला आहे. देशभरात असा प्रकल्प सुरु करणारी ठाणे महापालिका ही पहिली महापालिका ठरली होती. या माध्यमातून महापालिकेच्या विविध सोयीसुविधा ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांना घेता येतात. त्याचबरोबर युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात महापालिकेच्या विविध योजनांमध्ये या ॲपच्या माध्यमातून जोडला गेला गेला आहे. डिजी ठाणेचे विविध उपक्रम महापालिकेने ठाणे शहरातील विविध मॉल अथवा व्यावसायिक संस्थांबरोबर संवाद साधून त्यांना डीजीठाणे येथे व्यासपीठ मिळवून दिले होते. डिजी ठाणेच्या माध्यमातून केवळ सरकारी सेवाच उपलब्ध करुन दिल्या जात नसून नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही विविध उपक्रम सातत्याने राबविले जात आहेत. web title : Digi Thane to be honored in Delhi

