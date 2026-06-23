मुंबई

Maharashtra Assembly: डिजिटल चेहरा पडताळणी प्रणालीचा बोजवारा; पहिल्याच दिवशी विधानभवनात तांत्रिक त्रुटींचा फटका, आमदार, पत्रकार रांगेत उभे

Technical glitch causes chaos in Maharashtra Assembly entry system: डिजिटल फेस रेकग्निशनची पहिल्याच दिवशी वाट लागली; तांत्रिक बिघाडांमुळे आमदार, अधिकारी, पत्रकारांना विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच लांबच लांब रांगा, पोलिसांना हस्तक्षेपाची वेळ
Technical Glitch Disrupts Vidhan Bhavan Entry, MLAs and Journalists Struggle

Technical Glitch Disrupts Vidhan Bhavan Entry, MLAs and Journalists Struggle

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, आज डिजिटल फेस रेकग्निशन (चेहरा पडताळणी) प्रणालीवरून विधानभवन परिसरात एकच गोंधळ उडाल्याचे पाहायला मिळाले. विधानभवनातील प्रवेश व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्यासाठी ही नवीन व्यवस्था असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले खरे, मात्र या प्रणालीत अनेक तांत्रिक त्रुटी राहिल्याने याचा अनेकांना फटका बसला.

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