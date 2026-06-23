Maharashtra Assembly: डिजिटल चेहरा पडताळणी प्रणालीचा बोजवारा; पहिल्याच दिवशी विधानभवनात तांत्रिक त्रुटींचा फटका, आमदार, पत्रकार रांगेत उभे

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, आज डिजिटल फेस रेकग्निशन (चेहरा पडताळणी) प्रणालीवरून विधानभवन परिसरात एकच गोंधळ उडाल्याचे पाहायला मिळाले. विधानभवनातील प्रवेश व्यवस्था अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्यासाठी ही नवीन व्यवस्था असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले खरे, मात्र या प्रणालीत अनेक तांत्रिक त्रुटी राहिल्याने याचा अनेकांना फटका बसला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.विधिमंडळाच्या कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी डिजिटल चेहरा पडताळणी उपक्रमाची घोषणा विधानपरिषदेत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली खरी, मात्र योग्य नियोजनाअभावी पहिल्याच दिवशी याचा मनस्ताप सहन करावा लागला. सभागृहातील कामकाजात उपस्थित राहायचे की चेहरा पडताळणीच्या रांगेत उभे राहायचे, असा संतप्त प्रश्न पत्रकारांसह अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना पडला..नव्या प्रणालीअंतर्गत लोकप्रतिनिधी, आमदार, अधिकारी तसेच पत्रकारांना त्यांच्या चेहऱ्याची डिजिटल नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. चेहरा पडताळणी प्रणाली लागू करण्यापूर्वी मंत्री कार्यालय, अधिकारी आणि पत्रकारांना एक ऑनलाइन लिंक पाठवण्यात आली होती. त्यात त्यांची ओळख आणि कार्यालयाचे अधिकृत पत्र अपलोड करायचे होते..माहितीची पडताळणी करून संबंधितांना क्यूआर कोड पाठवला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अनेकांनी सदरची लिंक वेळेत भरूनही दोन ते तीन दिवस त्यांना क्यूआर कोड प्राप्त झाले नाहीत. यावर हजारो लोकांची माहिती एकाच वेळी आल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले आणि संबंधितांना थेट विधानभवनात येऊन चेहरा पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या..शनिवार व रविवारी काही लोकांनी ही पडताळणी करून घेतली, मात्र सोमवारी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उर्वरित लोकांची पडताळणीसाठी प्रचंड झुंबड उडाली. काही वेळातच ही गर्दी हाताबाहेर गेल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आमदारही रांगेत...कर्मचारी, पत्रकार, लोकप्रतिनिधींचे स्वीय सहाय्यक एवढेच नव्हे तर काही आजी आणि माजी आमदार देखील चेहरा पडताळणीच्या रांगेत ताटकळत उभे असल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.