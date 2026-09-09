Maharashtra Cabinet: दिलीप वळसे-पाटलांच्या विरोधानंतर मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती

मुंबई : कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम हाती घेण्याच्या प्रस्तावास राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अखेर स्थगिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आमदार राहणार नसल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले होते. .Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आठ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोड बोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मी आमदार राहणार नसल्याचे वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते..मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मागील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करण्याबाबतचा ठराव आला असता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि छगन भुजबळ यांनी कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाचे इतिवृत्त कायम न करता ते स्थगित ठेवावे, असा आग्रह धरला. त्यावर विखे पाटील यांनी काही प्रमाणात विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव कायम न करण्याचा निर्णय घेतला..या बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरडिंभे धरणातून येडगाव धरणासाठी राखीव असलेले ६.२१९७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कुकडी डाव्या कालव्याच्या आवर्तनातील मोठा अडथळा दूर होऊन शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचण्यास मदत होणार आहे. तसेच अहवालानुसार, वडज उपसा सिंचन योजना राबविणे शक्य होणार असून जुन्नर तालुक्यातील सुमारे ३६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कुकडी प्रकल्पातील डिंभे उजवा कालव्याच्या १०३ ते ११६ किलोमीटर मधील मुख्य कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे डिंभे उजवा कालव्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील पाण्याचा निचरा कमी होऊन शिरूर तालुक्याच्या शेवटच्या भागाला पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या मोबदल्याची तरतूदही मान्य करण्यात आली आहे. मंजूर नियोजनानुसार कुकडी प्रकल्पाचे काम पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.