Mumbai Crime: पोलिस आयुक्तांच्या नावे एक कोटीची खंडणी, आरोपीविरोधात गुन्हा नोंद

मुंबई : पोलीस आयुक्त, सहआयुक्तांसह अन्य पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून एन्काउंटरची भीती घालत पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या व्यावसायिकाकडून तब्बल एक कोटी रुपयाची खंडणी उकळण्यात आली. त्यानंतर आत्महत्येसाठी निघालेल्या व्यावसायिकाला शोधल्यानंतर त्याने याबाबतची माहिती दिली. याप्रकरणी दिंडोशी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला..पोलीस अधिकारी असल्याची बतावणी करून आरोपींनी गेल्यावर्षी व्यावसायिकाकडे एक कोटीची खंडणी मागितली. गतवर्षी सप्टेंबर ते यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत कर्ज काढून, दागिने विकून व्यावसायिकाने टप्प्याटप्प्याने एक कोटी रुपये दिले; मात्र आरोपींनी पुन्हा व्यावसायिकाकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली; मात्र आणखी पैसे देणे शक्य नसल्याने आणि खंडणीची मागणी पूर्ण न केल्यास जीवाचे बरेवाईट होईल, या विचाराने व्यावसायिक अस्वस्थ झाला. .अखेर त्याने आत्महत्या करण्याच्या विचाराने सोमवारी (ता. १५) घर सोडले. त्याच्या पत्नीने केलेल्या तक्रारीवरून दिंडोशी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १९) या व्यावसायिकाला डहाणू रेल्वे स्थानकातून घरी आणले. त्यानंतर त्याने पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावाने उकळण्यात आलेल्या खंडणीची माहिती दिली. याप्रकरणी जबाबावरून अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, व्यावसायिकाच्या आरोपांची खातरजमा करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले..प्रकरण काय?मालाड येथील राहुल गुप्ता (वय ३९) यांची गॅस एजन्सी आहे. गेल्यावर्षी प्रवीण खेडेकर नामक व्यक्तीने त्यांनी १० हजारांची आर्थिक मदत केली होती. काही दिवसांनी अनोळखी क्रमांकावरून पोलीस सहआयुक्त असल्याचे भासवून एका व्यक्तीने खेडेकरने तुझ्या सांगण्यावरून एका व्यक्तीचा खून केला आहे. त्यासाठी तू खेडेकरला १० हजार रुपये दिले. अटक टाळण्यासाठी ५० हजार रुपये देण्याची धमकी दिली. पुढे प्रवीणला आम्ही ठार केले असून, तुला या प्रकरणात निर्दोष सोडण्यासाठी आणखी पैसे उकळण्यात आले. हळूहळू गुप्ता यांना आयुक्तांसह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावे एन्काउंटरची धमकी देऊन टप्प्याटप्प्याने एक कोटी उकळण्यात आले.