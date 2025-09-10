Dombivli News: ...तर आंदोलनाचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील, 65 बेकायदा इमारत कारवाई प्रकरणी ठाकरे गट आक्रमक

डोंबिवली : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी केडीएमसीने आक्रमक भूमिका घेत या बेकायदा इमारतींवर कारवाईचा निर्णय घेतला, तर या इमारतींमधील रहिवाशांचे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. त्या आंदोलनाचे दुष्परिणाम पालिका प्रशासनाला भोगावे लागतील, असा इशारा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे डोंबिवली जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिला आहे..डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतीमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही यासाठी या पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिले आहेत. या शब्दाप्रमाणे शासनाने हालचाली कराव्यात आणि या 65 इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी बनावट कागदपत्राच्या आधारे ज्या भूमाफियांनी या बेकायदा इमारती उभारल्या ते अद्याप मोकाट आहेत. त्यांच्यावर रामनगर, मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. ठाणे येथील गुन्हे शाखेने याप्रकरणाचा तपास केला आहे. अशा मोकाट भूमाफियांवर, याप्रकरणातील सहभागीवर पालिका, पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी आणि तुरुंगात पाठविण्यासाठी पुढाकार ध्यावा याचा पुनरूच्चार म्हात्रे यांनी केला..Maharashtra Politics : म्हस्केंची खासदारकी कायम, राजन विचारे यांची विरोधातील याचिका फेटाळली.डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी मंगळवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी आमदार राजेश मोरे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील आणि बाधित रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत या इमारतींच्या जमिनी इमारतींमधील रहिवाशांच्या नावे करणे, इमारत नोंदणीकृत करून घेणे, या इमारतींचे मानवी हक्क अभिहस्तांतरण करून घेणे आणि ज्या इमारती नियमानुकूल होण्यासारख्या आहेत. त्या इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारतींचे बांधकाम आराखडे वास्तुविशारदांकडून तयार करून घेऊन ते मंजुरीसाठी पालिकेच्या नगररचना विभागात दाखल करणे या विषयावर सकारात्मक विषयावर चर्चा झाली, अशी माहिती म्हात्रे यांनी दिली..उच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या इमारतींवरच पालिकेने कारवाई करावी. त्याच्या बाहेरील एकाही इमारतीला पालिकेन हात लावू नये. पालिका अधिकारी न्यायालयाने आदेश न केलेल्या इमारतींवरही कारवाईसाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे त्या इमारतींमधील रहिवासी चिंताग्रस्त आहेत. असा प्रकार घडू दिला जाणार नाही. 65 इमारतीत घरे घेणाऱ्या राहिवाशांना भूमाफियांनी इमारतीची बनावट कागदपत्र दाखवून फसवले आहे. त्यामुळे यामध्ये रहिवारांची काहीही चूक नाहीं. हे शासन, पालिकेने लक्षात घ्यावे, असे आवाहन दीपेश यांनी पालिका अथिकाऱ्यांना केले आहे..Ro-Ro Ferryboat: फेरी बोटचे मोठे अपडेट! आता प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार; सागरी महामंडळाचा निर्णय.कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनीही या 65 बेकायदा इमारतीमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही. त्यादृष्टीने आम्ही जोरदार प्रयत्न करत आहोत. जासन स्तरावरील चर्चेत आम्हाला सकारात्मक पाठिंबा शासन अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.