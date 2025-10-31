मुंबई

BMC Election: ठाकरे गट जिल्हाप्रमुखाच्या शोधात; 'हा' बडा नेता बंडाच्या मार्गावर असल्याची चर्चा

Maharashtra Politics: ठाणे जिल्हाप्रमुख पुन्हा फुटीच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू असून डोंबिवलीतून मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : आगामी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटासाठी (शिवसेना उबाठा) डोंबिवलीतून मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यता आहे. ठाणे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे हे पुन्हा एकदा फुटीच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा असल्याने मातोश्रीवरून थेट नव्या जिल्हाप्रमुखांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे.

