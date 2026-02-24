Thane News: रेल्वे स्थानक बाहेरील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर तात्काळ कारवाई करा, दिवा शहर नागरी हक्क समितीचा इशारा

डोंबिवली : दिवा शहर नागरी हक्क समितीच्या वतीने ठाणे महानगरपालिकेच्या दिवा प्रभाग समितीकडे दिवा रेल्वे स्थानक बाहेरील परिसरातील वाढत्या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांविरोधात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीपूर्वी फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन आणि रास्ता रोको करणारे भाजप पदाधिकारी मात्र आता शांत झाल्याची चर्चा आहे..दिवा रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरील परिसरात मोठ्या प्रमाणावर फेरीवाले रस्ते अडवून बसत असल्यामुळे नागरिकांना ये-जा करण्यास गंभीर अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी सतत वाहतूक कोंडी होत असून आपत्कालीन सेवा, रुग्णवाहिका तसेच सार्वजनिक वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे. स्थानिक प्रशासनाकडे “No Hawking Zone” घोषित करण्याचा अधिकार असतानाही दिवा रेल्वे स्थानक परिसरात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून नियमांचे उघड उल्लंघन सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात दिवा शहर नागरी हक्क समितीने महापालिकेला निवेदन देत विविध मागण्या केल्या आहेत..BEST Bus: 'बेस्ट'च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला राज! अध्यक्षपदी 'या' शिवसेना उपनेत्यांची बिनविरोध निवड.महापालिका निवडणुकीपूर्वी आंदोलन… आता शांततादिव्यातील फेरीवाल्यांविरोधात भाजपने निवडणुकीपूर्वी आंदोलन करत तब्बल पाऊण तास रास्ता रोको केला होता. ठाणे महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार फेरीवालामुक्त दिवा परिसर करण्यासाठी ठोस कारवाईची मागणी करण्यात आली होती; मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने दिव्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनात भाजप नेते संजय वाघुले आणि शिवाजी आव्हाड सहभागी झाले होते. दिवा चौकात झालेल्या रास्ता रोकोमुळे दिवा-अगासन रोड आणि दिवा-खर्डी रोड या दोन्ही मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..त्या वेळी भाजप दिवा शहर मंडळाचे अध्यक्ष सचिन भोईर यांनी रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. वारंवार तक्रारी करूनही पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने आंदोलन करावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तसेच सत्ताधारी शिवसेनेवर टीका करत मित्रपक्ष असूनही साथ मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. दिवावासीयांसाठी लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते..Farmer family Success: शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने मिळवली पीएचडी; प्रा. संदेश गावडे यांना अर्थशास्त्र विषयात 'विद्यावाचस्पती' पदवी!.आंदोलनानंतर काही काळ कारवाई झाली; मात्र त्यानंतर परिस्थिती जैसे थे राहिली असून सध्या ना कारवाई होत आहे, ना या विषयावर भाजप पदाधिकारी आवाज उठवत आहेत. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप युती झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..फेरीवाल्यांकडून ‘जिझिया’ कर वसुलीचा आरोपदिव्यातील फेरीवाल्यांकडून दररोज जिझिया कराच्या स्वरूपात वसुली केली जात असल्याने त्यांना अभय मिळत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि पालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत असल्याचा आरोप एका सामाजिक कार्यकर्त्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे..Mumbai News: मुंबईचा विकास रखडला? बीएमसी बजेटपैकी ४८% निधी अजूनही प्रलंबित, खर्चाचे आकडे समोर.समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे • दिवा रेल्वे स्थानक परिसर तात्काळ “No Hawking Zone” घोषित करावा• सर्व बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करावी• अतिक्रमण रोखण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करावे• नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यातप्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास नागरिकांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिवा शहर नागरी हक्क समितीने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.