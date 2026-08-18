National Sports Award : दिव्या, विदितला ‘अर्जुन’ पुरस्कार; नेहा चव्हाण यांना ‘द्रोणाचार्य’ सन्मान

मुंबई - देशातील प्रतिष्ठेच्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांमध्ये (२०२५) महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला आहे. विश्वविजेती महिला बुद्धिबळपटू दिव्या देशमुख, पुरुष बुद्धिबळ खेळाडू विदित गुजराथी यांची ‘अर्जुन’ पुरस्कारासाठी, तर ‘द्रोणाचार्य’ पुरस्कारासाठी नेमबाजी प्रशिक्षक नेहा चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे..१९ वर्षीय दिव्या देशमुखने मागील वर्षी जॉर्जिया येथे झालेली बुद्धिबळ विश्वकरंडक स्पर्धा जिंकली होती. विश्वकरंडक जिंकणारी ती पहिलीच भारतीय महिला आहे. विदितने २०२४ मधील बुद्धिबळ ऑलिंपियाडमध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा सदस्य होता. तसेच नेहा चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात असंख्य नेमबाज घडले आहेत. यामध्ये इलावेनिल वालारिवन या महिला खेळाडूचा समावेश आहे. यंदा ‘खेलरत्न’ पुरस्कार कोणालाही जाहीर झालेला नाही. ‘अर्जुन’ पुरस्कारासाठी १७ जणांची निवड करण्यात आली आहे..डेकॅथलॉन आणि उंच उडीपटू तेजस्विन शंकर आणि बॅडमिंटनपटू गायत्री गोपीचंद यांचा या यादीत समावेश आहे. यावर्षीच्या पुरस्कार निवड समितीत भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे उपाध्यक्ष गगन नारंग, माजी बॅडमिंटनपटू अपर्णा पोपट आणि माजी हॉकीपटू एम. एम. सोमय्या यांच्यासह इतरांचा समावेश होता. निवड समितीने अर्जुन पुरस्कारासाठी २४ खेळाडूंच्या नावांची शिफारस केली होती; मात्र केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने त्यापैकी केवळ १७ नावांना मंजुरी दिली..पुण्यातील संस्थेची झेपक्रीडा क्षेत्राचा विकास आणि प्रसार यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या कॉर्पोरेट संस्था (सार्वजनिक/खासगी) आणि बिगर सरकारी संस्थांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रोत्साहन पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. यंदा या महत्त्वाच्या पुरस्कारासाठी पुण्यातील आर्मी पॅरालिंपिक नोड या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.