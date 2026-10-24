मुंबई

Festival Expenses: दिवाळीत खिशाला मोठी कात्री ! अन्नधान्य महागल्याने सामान्यांवर आर्थिक ताण

Diwali Food Prices : अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल आणि फराळाच्या पदार्थांच्या दरवाढीमुळे यंदा दिवाळीचा खर्च वाढला आहे. किरकोळ बाजारातील किमती १५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक असल्याने सामान्यांच्या बजेटवर आर्थिक ताण पडत आहे.
Rising Food and Edible Oil Prices Increase Diwali Expenses for Households

Rising Food and Edible Oil Prices Increase Diwali Expenses for Households

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई: यंदाच्या दिवाळीत खरेदीचे नियोजन करताना, ग्राहकांच्या खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे. मुंबईसह राज्यभरात अन्नधान्य, कडधाने, डाळी, साखर, खाद्यतेलांसह अन्न जिन्नसांच्या किमतीत नजीकच्या कालावधीत मोठी दरवाढ झाली आहे. हवामानातील अनिश्चितता, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ आणि सणासुदीनिमित्त वाढलेल्या मागणीमुळे विविध वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे.

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