Festival Expenses: दिवाळीत खिशाला मोठी कात्री ! अन्नधान्य महागल्याने सामान्यांवर आर्थिक ताण

नवी मुंबई: यंदाच्या दिवाळीत खरेदीचे नियोजन करताना, ग्राहकांच्या खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे. मुंबईसह राज्यभरात अन्नधान्य, कडधाने, डाळी, साखर, खाद्यतेलांसह अन्न जिन्नसांच्या किमतीत नजीकच्या कालावधीत मोठी दरवाढ झाली आहे. हवामानातील अनिश्चितता, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ आणि सणासुदीनिमित्त वाढलेल्या मागणीमुळे विविध वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. .एल-निनोमुळे झालेला अपुरा पाऊस, खरीप हंगामातील तेलबिया व कडधान्य पिकांच्या उत्पादनात तूट निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम उत्पादक देशांतील परिस्थिती आणि आयात-निर्यात धोरणातील बदलाने खाद्यतेलांचे भाव वधारले आहेत..वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील घाऊक बाजारात धान्याची मोठी आवक होत असली, तरी किरकोळ बाजारातील दर तुलनेने १५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरनंतर रब्बीतील नव्या पिकांची आवक सुरू झाल्यानंतर अन्नधान्य आणि डाळींच्या दरात घसरण किंवा स्थैर्य येऊ शकते, असा अंदाज व्यापार विश्लेषकांनी व्यक्त केला..पामतेलामुळे खाद्यतेलाचा भडकाइंडोनेशियासारख्या प्रमुख उत्पादक देशात पाम तेलाचा वापर बायोडिझेल निर्मितीसाठी करण्याच्या निर्णयामुळे भारतात तुटवडा निर्माण झाला आहे. पाम तेल महागल्यामुळे त्याचा परिणाम इतर खाद्यतेलांवर झाला. किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत प्रतिकिलो १० ते १५ रुपयांची, तर १५ लिटरच्या डब्यामागे ७० ते १५० रुपयांची वाढ झाली आहे..फराळाचा खर्चही वाढलाखाद्यतेल, हरभरा डाळीचे बेसन, साखर, गूळ आणि सुके खोबरे किरकोळ बाजारात ३८० वरून ४०० रुपये प्रतिकिलोवर गेले आहे. या पदार्थांच्या दरात एकाच वेळी झालेली दरवाढ थेट दिवाळीच्या फराळाच्या खर्चावर परिणाम होत आहे. घरगुती पातळीवर फराळ तयार करण्याचा खर्च गतवर्षीच्या तुलनेत १५ ते २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. किरकोळ बाजारात व्यावसायिक उत्पादक आणि सामाजिक संस्थांद्वारे विकला जाणारा तयार फराळ (चकली, चिवडा, लाडू, करंजी) २५० रुपयांपासून ते ६००-७०० रुपये प्रतिकिलोवर गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.