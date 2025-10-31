Nice Dp! पत्नीला मित्राचा मेसेज आला अन् पतीने गळा आवळून जीवघेणा हल्ला केला; धक्कादायक घटना समोर...

प्रसिद्ध रेडिओलॉजिस्ट डॉ. किरण शिंदे यांच्यावर त्यांच्या पतीनेच घरगुती कलह व चारित्र्याच्या संशयातून खलबत्त्याच्या मुसळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना बुधवारी पहाटे अंबरनाथमध्ये घडली. या घटनेनंतर आता चर्चांना उधाण आलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पती विश्वंभरला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. .काही दिवसांपूर्वी डॉ. किरण कौटुंबिक सहलीसाठी गेल्या होत्या. या सहलीदरम्यान त्यांनी समाजमाध्यमावर एक फोटो ठेवला. या फोटोवर त्यांच्या मित्राने ‘नाईस डीपी’ अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, ही प्रतिक्रिया त्यांच्या पतीच्या नजरेस पडली. यावरूनच दोघांमध्ये वाद सुरु झाला. मात्र, हा वाद चांगलाच विकोपाला गेला..Crime News : अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार दोन हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला!.या वादातून पती विश्वंभर शिंदे याने पत्नी किरण यांचा गळा आवळून, जमिनीवर पाडून, खलबत्त्याच्या मुसळीने डोक्यावर वारंवार वार केला. या हल्ल्यात डॉक्टर किरण गंभीर झाल्या त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात उपाचारासाठी दाखल कऱण्यात आलं. हा प्रकार समोर आल्यानंतर पोलिसांनी बुधवारी आरोपी पती विश्वंभरला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Crime News : त्यानं आयुष्य उद्धवस्त केलं, आता आम्हाला जगायचं नाही... पती-पत्नीने सेल्फी घेत संपविले जीवन; ३ वर्षांचा चिमुकला पोरका.दरम्यान, डॉ. किरण शिंदे या बदलापूर व परिसरात परिचित रेडिओलॉजिस्ट असून, त्यांचे ‘किरण रेडिओलॉजिस्ट सेंटर’ बदलापूरमध्ये आहे. तसेच उल्हासनगर व ग्रामीण भागातही काही शाखा असून, पती विश्वंभर हे या केंद्राचे व्यवस्थापन पाहतात. गेल्या काही वर्षांपासून या दाम्पत्यामध्ये वाद सुरू असून, २०२३ मध्ये डॉ. शिंदे यांनी पतीच्या अत्याचारांविरोधात दोन वेळा एनसी नोंदवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.