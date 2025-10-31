मुंबई

Nice Dp! पत्नीला मित्राचा मेसेज आला अन् पतीने गळा आवळून जीवघेणा हल्ला केला; धक्कादायक घटना समोर...

Domestic Violence in Maharashtra : या घटनेनंतर पोलिसांनी पती विश्वंभरला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास अंबरनाथ पोलीस करत आहेत.
प्रसिद्ध रेडिओलॉजिस्ट डॉ. किरण शिंदे यांच्यावर त्यांच्या पतीनेच घरगुती कलह व चारित्र्याच्या संशयातून खलबत्त्याच्या मुसळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना बुधवारी पहाटे अंबरनाथमध्ये घडली. या घटनेनंतर आता चर्चांना उधाण आलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पती विश्वंभरला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

