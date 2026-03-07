मुंबई

Dombivli News: स्कूटीवरून दोन तरूण आले, कारवर पेट्रोल टाकून आग लावली अन्...; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

Dombivli Car Fire: डोंबिवलीत कार पेटवून देण्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे. स्कूटीवरून आलेल्या अज्ञातांनी हे कृत्य केले असून संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेकडील मानपाडा रोड परिसरात अज्ञात इसमांनी कारवर पेट्रोल टाकून आग लावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना ६ मार्चला पहाटे २.५७ वाजण्याच्या सुमारास घडली असून या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

