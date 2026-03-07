Dombivli News: स्कूटीवरून दोन तरूण आले, कारवर पेट्रोल टाकून आग लावली अन्...; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेकडील मानपाडा रोड परिसरात अज्ञात इसमांनी कारवर पेट्रोल टाकून आग लावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना ६ मार्चला पहाटे २.५७ वाजण्याच्या सुमारास घडली असून या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीत गोपालकृष्ण नगर येथील गोकुळधाम सोसायटी, संखेश्वर नगरजवळ नांदिवली पाडा परिसरात राहणारे रोहित सरोज यांनी त्यांची मारुती सुझुकी एर्टिगा ही कार सोसायटीजवळ उभी केली होती. दरम्यान पहाटेच्या सुमारास स्कूटीवरून आलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी कारवर पेट्रोल टाकून तिला आग लावली आणि घटनास्थळावरून पळ काढला..Mumbai News: न्यायालयीन कामकाजाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम, कामाच्या ताणाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी .सदर कारची किंमत सुमारे १२ लाख रुपये असून ती अवघी एक वर्ष जुनी असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे संबंधित वाहन सीएनजी असल्याने आग अधिक भडकून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती. मात्र सुदैवाने आग वेळीच आटोक्यात आल्याने मोठा अनर्थ टळला..या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. संबंधित अज्ञात आरोपींना तात्काळ अटक करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..Property Tax: मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांविरोधात महापालिकेचं मोठं पाऊल; नोटीस जारी, अंतिम मुदत काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.