Dombivli News: घरातून तीव्र दुर्गंधी, शेजाऱ्यांनी दरवाजा उघडताच बसला मोठा धक्का; ४ दिवस आधीच...

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील उमेश नगर परिसरात ३१ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी उघडकीस आली असून या प्रकारामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित तरुणाचा मृतदेह तब्बल चार दिवस घरातच पडून होता. घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्यानंतर शेजाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि हा प्रकार समोर आला..लोकेश सूर्यकांत निकम (वय ३१) असे मृत तरुणाचे नाव असून तो उमेश नगर येथील शिवदीप निवास चाळीत, नीलकमल बंगल्याजवळ राहत होता. लोकेश हा एका प्रिंटिंग प्रेसमध्ये काम करत होता. त्याचे अद्याप लग्न झाले नव्हते. तसेच त्याला नोकरी देखील नव्हती. घटनेच्या वेळी त्याचे आई-वडील सातारा येथे गावी गेले होते अशी माहिती पोलिसांनी दिली ..गेल्या काही दिवसांपासून लोकेश कोणाच्याही संपर्कात नव्हता. त्याचा मोबाईल फोनही बंद लागत असल्याने आई-वडिलांना संशय आला. त्यांनी शेजारी राहणारे विजय सावंत यांच्याशी संपर्क साधून मुलाची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानुसार सावंत हे लोकेशच्या घरी गेले असता घरातून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याने संशय अधिक बळावला. त्यांनी तात्काळ विष्णूनगर पोलिसांना माहिती दिली..पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर दरवाजा तोडून घरात प्रवेश करण्यात आला. यावेळी लोकेशचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह खाली उतरवून पंचनामा केला. त्यानंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह रुग्णालयात पाठविण्यात आला..दरम्यान, कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात लोकेशचा मित्र ऋषिकेश याचा मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार लोकेशचा मृत्यू चार दिवसांपूर्वीच झाल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून विष्णूनगर पोलीस अधिक तपास करत आहेत.