Crime: मद्यधुंद टोळक्यानं चिमुकलीवर वाकडी नजर टाकली; पित्यानं जाब विचारला नंतर... जे घडलं त्यानं डोंबिवली हादरलं

Dombivli Crime: डोंबिवलीत धक्कादायक घटना घडली आहे. लहान मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून मद्यधुंद तरुणांनी मद्यधुंद तरुणांनी धक्कादायक कृत्य केले आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेकडील विजयनगर परिसरात केवळ लहान मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून मद्यधुंद तरुणांनी संपूर्ण कुटुंबावर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. भरवस्तीत घडलेल्या या गुंडगिरीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

