Crime: मद्यधुंद टोळक्यानं चिमुकलीवर वाकडी नजर टाकली; पित्यानं जाब विचारला नंतर... जे घडलं त्यानं डोंबिवली हादरलं

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेकडील विजयनगर परिसरात केवळ लहान मुलीकडे पाहण्याचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून मद्यधुंद तरुणांनी संपूर्ण कुटुंबावर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. भरवस्तीत घडलेल्या या गुंडगिरीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..विजयनगरमधील रामदास चाळीत राहणारे मंगेश पाटील यांची लहान मुलगी घराबाहेर इतर मुलांसोबत खेळत होती. यावेळी जवळच दुचाकीवर बसलेले काही तरुण मुलीकडे सातत्याने पाहत असल्याचे मंगेश यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्या तरुणांना हटकून जाब विचारला असता, तरुणांनी उद्धट उत्तर देत वाद घालण्यास सुरुवात केली. वाद वाढू नये म्हणून मंगेश पाटील तेथून बाजूला झाले..Dombivli Crime: चारित्र्यावर संशयातून पत्नीसह ४ मुलांवर केलेला हल्ला, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू; १२ वर्षांनी पतीला शिक्षा.मात्र, काही वेळानंतर तानाजी नावाचा तरुण त्याचा मित्र आदित्य व इतर साथीदारांसह पुन्हा घटनास्थळी आला. या टोळीने पुन्हा हुज्जत घालत मंगेश यांच्यावर हल्ला चढवला. भांडण सोडवण्यासाठी पुढे आलेले मंगेश यांचे भाऊ महेश पाटील व त्यांचा मुलगा साई यांनाही मद्यधुंद तरुणांनी बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात महेश पाटील यांच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली असून मंगेश व साई हेही जखमी झाले आहेत..घटनेनंतर पाटील कुटुंबाने तातडीने विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तानाजी, आदित्य व त्यांच्या इतर साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..DMart नव्हे, आता 'She Mart'! महिलांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; नेमकी योजना काय?.