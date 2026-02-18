Thane Crime: बनावट औषधांचे रॅकेट उघड! रुग्णांच्या जीवाशी खेळ; तपासात बिहार कनेक्शन समोर

डोंबिवली : उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या ‘टेलमा एएम’ या नामांकित औषधाच्या बनावट गोळ्यांची विक्री करणारे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. मुंबई आणि डोंबिवली परिसरात सुरू असलेल्या या गैरप्रकारावर मनपाडा पोलीस ठाणे यांनी कारवाई करत दोन बड्या औषध वितरकांना अटक करण्यात आली आहे. यात डोंबिवली मधून पंकज उपाध्याय याला अटक केली असून सुमारे 8 लाख 95 हजाराचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास हेमाडे यांनी दिली. .डोंबिवली विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास नेमाडे यांनी माहिती देताना सांगितले, मानपाडा पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारी नुसार पोलिसांनी कारवाई केली आहे. या कारवाईत डोंबिवलीतील श्री राम फार्मा या औषध वितरण व्यवसायाचा मालक पंकज राधेश्याम उपाध्याय (वय 33) याला 21 जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. .Mumbai Local: लोकलमध्ये आता रांगेत प्रवेश होणार, गर्दी टळणार; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर.तर उर्वरित आरोपीचा शोध सुरू असताना 16 फेब्रुवारीला दुसरा आरोपी विवेक अजयकुमार राय (वय 35) याला अटक करण्यात आली आहे. त्याला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या छाप्यात नामांकित कंपनीच्या लेबल्ससह सुमारे आठ लाख 95 हजार रुपये किमतीचा बनावट ‘टेलमा एएम’ गोळ्यांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..या कारवाईत सहभागी असलेल्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने केलेल्या तपासात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या बनावट गोळ्या शरीरात वेळेत विरघळत नसल्याने औषधाचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. त्यामुळे उच्च रक्तदाब नियंत्रणात न राहता रुग्णांना हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे..पोलिस तपासात पंकज उपाध्याय याला ही बनावट औषधे विवेक राय याच्याकडून पुरवली जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. बनावट बिलांच्या आधारे संगनमताने हे रॅकेट चालवले जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Mumbai News: अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड नाही, आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश.तपासादरम्यान या प्रकरणाचे धागेदोरे बिहार पर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले असून मुख्य उत्पादकाचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दरम्यान, पंकज उपाध्याय याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून विवेक राय पोलीस कोठडीत आहे. प्राथमिक तपासात बनावट औषधांचे जाळे राज्यातील इतर भागांतही पसरल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..Navi Mumbai: क्षुल्लक कारण पण अमानुष शिक्षा! हातावर व्रण येईपर्यंत ४० फटके अन्...; टीचरचं विद्यार्थिनीसोबत विकृत कृत्य, काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.