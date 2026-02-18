मुंबई

Thane Crime: बनावट औषधांचे रॅकेट उघड! रुग्णांच्या जीवाशी खेळ; तपासात बिहार कनेक्शन समोर

Fake Medicine Racket: ठाणे जिल्ह्यात रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी बनावट औषधांची विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.
Fake Medicine Racket

Fake Medicine Racket

ESakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या ‘टेलमा एएम’ या नामांकित औषधाच्या बनावट गोळ्यांची विक्री करणारे मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे. मुंबई आणि डोंबिवली परिसरात सुरू असलेल्या या गैरप्रकारावर मनपाडा पोलीस ठाणे यांनी कारवाई करत दोन बड्या औषध वितरकांना अटक करण्यात आली आहे. यात डोंबिवली मधून पंकज उपाध्याय याला अटक केली असून सुमारे 8 लाख 95 हजाराचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुहास हेमाडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Thane
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
Dombivli

Related Stories

No stories found.