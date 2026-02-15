Mumbai Fire : मुंबईत पहाटे भीषण दुर्घटना! डोंबिवलीत भीषण आग; २९ दुचाक्या खाक, ५ जण जखमी

मुंबई

मुंबई शहर आज पहाटे एका भीषण दुर्घटनेने हादरले. डोंबिवली पूर्व भागातील चेडा नगर येथे एका इमारतीच्या तळघरात लागलेल्या आगीने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत २९ दुचाक्या पूर्णपणे भस्म झाल्या असून, पाच व्यक्तींना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. जखमींवर स्थानिक खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, आणि त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते.

