Mumbai Fire : मुंबईत पहाटे भीषण दुर्घटना! डोंबिवलीत भीषण आग; २९ दुचाक्या खाक, ५ जण जखमी

मुंबई शहर आज पहाटे एका भीषण दुर्घटनेने हादरले. डोंबिवली पूर्व भागातील चेडा नगर येथे एका इमारतीच्या तळघरात लागलेल्या आगीने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत २९ दुचाक्या पूर्णपणे भस्म झाल्या असून, पाच व्यक्तींना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. जखमींवर स्थानिक खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, आणि त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते..घटना पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडली. राज अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीच्या तळघरात असलेल्या पार्किंगमध्ये अचानक आग भडकली. ही इमारत जय भारत शाळेजवळ आहे. आग लागताच धुराचा मोठा लोट इमारतीत पसरला, ज्यामुळे निद्रिस्त रहिवासी घाबरून जागे झाले. त्यांनी घाईघाईने इमारत सोडली आणि बाहेर सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला. या गोंधळात पाच जणांना जखमा झाल्या, पण सुदैवाने कोणताही जीवितहानी झाली नाही..Mumbai: मुंबईची वाहतूक कोंडी कमी होणार! मिठी नदीवर नवा उड्डाणपूल उभारणार; मार्ग कसा असणार? जाणून घ्या....कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाला घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ कारवाई केली. दलाचे जवान घटनास्थळी पोहोचले आणि काही मिनिटांतच आग नियंत्रणात आणली. मात्र, तोपर्यंत पार्किंगमधील बहुतेक दुचाक्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या आगीमुळे मालमत्तेचे लाखों रुपयांचे नुकसान झाले असून, रहिवाशांमध्ये भीती कायम आहे. पहाटेच्या वेळी ही घटना घडल्याने मोठी अनर्थ टळला, अन्यथा परिणाम अधिक गंभीर असते..आगीचे नेमके कारण अद्याप उघड झालेले नाही. तज्ज्ञांच्या मते, शॉर्ट सर्किट किंवा अन्य तांत्रिक दोष असण्याची शक्यता आहे. पोलीस आणि महापालिकेचे अधिकारी घटनास्थळाची पाहणी करत आहेत आणि तपास सुरू आहे..या घटनेने परिसरातील रहिवाशांना सतर्क केले असून, पार्किंगमधील सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी अग्निशमन दलाच्या त्वरित प्रतिसादाचे कौतुक केले, ज्यामुळे पुढील नुकसान टाळता आले..Mumbai Metro Pillar Collapse: मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट! 'मिलन रोड बिल्ड्टेक' कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल.