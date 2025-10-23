मुंबई

Kalyan News : सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा, कचऱ्यामध्ये चुकून आलेला सोन्याचा हार महिलेला केला परत; प्रामाणिकपणाचे होतेय कौतुक

Gold Necklace Mistakenly Thrown in Garbage in Kalyan East : कल्याण पूर्वेत कचऱ्याच्या पिशवीत चुकून टाकलेला सोन्याचा हार केडीएमसी आणि सुमित कंपनीच्या प्रामाणिक सफाई कर्मचाऱ्यांनी शोधून संबंधित महिलेला परत केल्याने सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत आहे.
Garbage Bag Gold: Dombivli Cleaners' Honesty Returns Lost Necklace to Owner

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : सोन्याच्या किंमती एकीकडे दिवसागणिक नवनविन उच्चांक गाठत असताना दुसरीकडे कचऱ्याच्या पिशवीमध्ये कचऱ्यासोबत चुकून सोन्याचा हार ही टाकून दिल्याचा प्रकार कल्याण पूर्वेत समोर आला आहे. मात्र सफाई कर्मचाऱ्यांनी या सोन्याच्या महागड्या हाराबाबत कोणताही मोह न ठेवता संबंधित महिलेला हा हार परत मिळवून दिला आहे. केडीएमसी आणि सुमित कंपनीच्या सफाई कामगारांनी दाखवलेल्या या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरांतून मोठे कौतुक होत आहे.

