एक दोन नव्हे तब्बल १४० तरुणींना ओढलं प्रेमाच्या जाळ्यात, लावला लाखोंचा चुना...पोलिसही चक्रावले!

डोंबिवली : समाजमाध्यमावरून तरुणींशी मैत्री करायची, गोड-गोड बोलून त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायचे, त्यांचा विश्वास संपादन करायचा आणि काही दिवसांनी काहीतरी कारण सांगून संबंधित तरुर्णीच्या नावावर लाखो रुपयांचे कर्ज काढून फरार व्हायचे. अशाप्रकारे एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १४० हून अधिक तरुणींची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भामट्याला मानपाडा पोलिसांनी अटक केली. .आदर्श म्हात्रे असे तरुणाचे नाव असून, विशेष म्हणजे त्याच्या जाळ्यात अडकलेल्या बहुतांश महिला उच्चशिक्षित असून, त्या कॉर्पोरेट, बँकिंग, आर्थिक तसेच विविध व्यावसायिक क्षेत्रांत उच्च पदांवर कार्यरत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. आरोपी आदर्श म्हात्रे हा मूळचा पनवेल परिसरातील रहिवासी असून, तो प्रामुख्याने उच्चशिक्षित तरुणींशी समाज माध्यमावरून ओळख.Akola Crime: दाखला देण्यासाठी भलतीच मागणी, नकार देताच...; प्रसिद्ध विद्यालयातील लिपिकाचं विद्यार्थीनीच्या आईसोबत विकृत कृत्य.प्रस्थापित करीत. प्रेमाच्या दोन-चार गोष्टी बोलून त्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर, त्यांच्याच नावावर कर्ज काढून फरार होत असे. अशाप्रकारच्या गुन्ह्यात आदर्शला यापूर्वी नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली; मात्र जामिनावर सुटल्यानंतर तो काही शांत बसला नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आदर्शन पुन्हा उच्चशिक्षित महिलांना लक्ष्य करीत प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले..त्याने आतापर्यंत एक, दोन नव्हे, तर तब्बल १४० हून अधिक तरुणींची प्रेमसंबंधाच्या नावाखील फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. नाव आदर्श, मात्र त्याची ही कामगिरी पाहून पोलिस प्रशासनही चक्रावून गेले आहे. प्रकरणात आतापर्यंत ११ पीडित महिला आणि तरुणींनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी मानपाडा पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..Thane Crime: ‘प्रेम’ बनलं सापळा! १४० हून अधिक तरुणींची फसवणूक; ‘लव्ह स्कॅम’चा मास्टरमाइंड अटकेत.नवी मुंबई पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याच्या फसवणुकीच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर डोंबिवलीतील एका तरुणीने धाडस दाखवत मानपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मानपाडा पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आदर्श म्हात्रे याला ताब्यात घेऊन अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.