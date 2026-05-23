Dombivli Crime: डोंबिवलीत पोलिसांची धडक कारवाई, 24 नायजेरियन नागरिक ताब्यात, परिसरात खळबळ

डोंबिवली : खोणी-पलावा परिसरात डोंबिवली मानपाडा पोलीस आणि नवी मुंबई पोलिसांनी संयुक्तपणे राबवलेल्या मोठ्या कोंबिंग ऑपरेशनमध्ये 24 नायजेरियन नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे पलावा परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी पलावा येथील डाऊनटाऊन आणि क्राऊन पलावा या इमारतींमध्ये अचानक छापेमारी करत कागदपत्र तपासणी मोहीम राबवली. या विशेष मोहिमेत सुमारे 150 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. ताब्यात घेण्यात आलेल्या नायजेरियन नागरिकांमध्ये 14 पुरुष, 6 महिला आणि 4 अल्पवयीन मुलांचा समावेश असल्याची माहिती कल्याण परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली..पोलिसांच्या चौकशीत 8 जणांकडे भारतात वास्तव्यासाठी आवश्यक असलेली वैध कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले. तसेच 9 नायजेरियन नागरिकांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये अमली पदार्थ तस्करी आणि ड्रग्ससंदर्भातील गुन्हे दाखल असल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे. संबंधितांवर एनडीपीएस कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे..दरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान एका नायजेरियन महिलेने चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेत ती गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..पलावा परिसरात परदेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. सध्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या नागरिकांच्या व्हिसा, पासपोर्ट आणि अन्य कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. तसेच बेकायदेशीर वास्तव्यास मदत करणाऱ्या घरमालकांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे डीसीपी झेंडे यांनी स्पष्ट केले. या मोठ्या कारवाईनंतर पलावा परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.