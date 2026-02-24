Dombivli News: प्रवाशाची झडती, रिक्षात धारधार शस्त्रे अन्...; डोंबिवलीत संशयास्पद ऑटो चालक ताब्यात, काय घडलं?

डोंबिवली : शहर वाहतूक उपविभागाच्या पेट्रोलिंग दरम्यान डोंबिवली मधील गणेश चौक परिसरात संशयास्पद हालचाल करणाऱ्या रिक्षा चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यासह असलेल्या सहप्रवाशाच्या अंगझडतीतही धारदार शस्त्रे आढळून आल्याने दोघांविरोधात सोमवारी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..डोंबिवली वाहतूक उप विभागाचे पोलिसांचे पथक सोमवारी सायंकाळी सुमारे 8 वाजण्याच्या सुमारास पश्चिमेतील गणेश चौक, महात्मा फुले रोड परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना एक रिक्षा चालक वाहन निष्काळजीपणे चालवताना आढळून आले. त्यांचा संशय आल्याने पोलिसांनी त्याची चौकशी सुरू केली. त्याच्यासोबत असलेला सहप्रवासीही संशयास्पद वाटल्याने स्थानिक विष्णूनगर पोलीस ठाणे येथील अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी बोलावण्यात आले..Mumbai News: कलिना विद्यापीठाच्या जागेचे सीमांकन करा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश .चौकशीत रिक्षा चालक दीपक वेलकर (वय २४) आणि सहप्रवासी प्रेम जाधव (वय २२) यांच्या अंगझडतीत धारदार शस्त्रे मिळून आली. या प्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती वाहतूक उप विभागाचे प्रभारी अधिकारी श्रीराम पाटील यांनी दिली आहे. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे संशयित रिक्षाचालकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून यामुळे मोठी दुर्घटना टाळल्याची चर्चा संपूर्ण परिसरात सुरु आहे. .Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.