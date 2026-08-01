KDMC: परवानगी १४ मजल्यांची, बांधले २१ इमले; सात मजले बेकायदा, बिल्डरसह केडीएमसी अधिकाऱ्यांचे धक्कादायक कारनामे

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) हद्दीतील डोंबिवली पश्चिमेच्या राजूनगर परिसरात १४ मजली इमारतीची मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षात २१ मजली इमारत उभारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) चे नगरसेवक विकास म्हात्रे यांनी हा प्रकार उघडकीस आणत संबंधित विकसक, वास्तुविशारद आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. म्हात्रे यांनी याप्रकरणी केडीएमसी आयुक्तांची भेट घेऊन अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित इमारतीला केवळ १४ मजल्यांची परवानगी देण्यात आली होती; मात्र त्यावर आणखी सात बेकायदा मजले उभारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केडीएमसी क्षेत्रातील ६५ अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच हा नवा प्रकार समोर आल्याने नगररचना विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..Mumbai: 'स्वच्छ मुंबई...' कागदावरच! मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायायालयाचे ताशेरे .बिल्डर आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. केडीएमसीचे नगररचनाकार संतोष डोईफोडे यांनी संबंधित इमारतीवर महापालिकेने कारवाई सुरू केल्याची माहिती दिली..Thane News: ठाण्यात नवं प्राणिसंग्रहालय उभारणार, १० कोटी रुपयांची तरतूद, राज्य सरकारचा निर्णय; कसा असेल प्रकल्प? .संबंधित इमारत प्रकरणात महापालिकेने कारवाईला सुरुवात केली आहे. सात मजले अनधिकृत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.- संतोष डोईफोडे, नगररचनाकार, केडीएमसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.