Dombivli Crime: नर्सने बोलणे बंद केले, रागात डॉक्टरने १० बिअर पिऊन ४५ झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या; त्यानंतर जे घडलं...

डोंबिवली : १० बिअर पिऊन आणि ४५ झोपेच्या गोळ्या खाऊन एका नामांकित हॉस्पिटलच्या मोठ्या डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या डॉक्टरची पत्नी देखील डॉक्टरआहे. हॉस्पिटल मधील एका नर्ससोबतच प्रेमसंबंध असल्याने डॉक्टर दुसऱ्या घरात राहता. त्याच घरात त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. .डोंबिवली पश्चिमेतील विष्णूनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक नामांकित हॉस्पिटल आहे. डॉक्टर व डॉक्टरची पत्नी देखील डॉक्टर आहे. दोघे हॉस्पिटल चालवितात. डॉक्टर हॉस्पिटल न आल्याने डॉक्टरांना वारंवार फोन करण्यात आले. परंतू डॉक्टरनी फोन उचलला नाही. हॉस्पिटल मधील कर्मचारी डॉक्टरच्या घरी गेले. कसे बसे दार उघडले गेले. डॉक्टर बेशूद्ध होऊन खाली पडले होते. त्यांना हाॅस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले..Mumbai News: कलिना विद्यापीठाच्या जागेचे सीमांकन करा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश .सध्या डॉक्टरची प्रकृती स्थिर असल्याचे बोलले जात आहे. पोलिस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या डॉक्टरचे हाॅस्पिटलमधील एका नर्ससोबत प्रेमसंबंध आहे. प्रेमसंबंध असल्याने डॉक्टरचा पत्नीसोबत वारंवार वाद होत होता. डॉक्टरने या वादातून डोंबिवली पूर्वेत हायफाय सोसायटीत घर घेऊन राहण्यास सुरुवात केली..यावेळी नर्सने डॉक्टरकडे लग्नासाठी तगादा लावला. डॉक्टरने सांगितले की, माझे लग्न झाले आहे. तुझ्याशी लग्न कसे काय करु. त्यावर नर्सने डॉक्टरसोबत या कारणावरुन बोलणे बंद केले. डा’क्टर या कारणावरुन व्यथित झाले. त्यामुळे डॉक्टरने १० बिअर पिऊन आणि ४५ झोपेच्या गोळ्या खाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी विष्णूनगर पोलिस तपासक करीत आहे..Mumbai News: अतिक्रमणांवर हातोडा! मुंबईतील पदपथांवर आयुक्तांची धडक पाहणी; अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे निर्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.