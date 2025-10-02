KDMC: डोंबिवलीची स्वतंत्र महानगरपालिका करावी, फलकाने वेधले लक्ष; पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर चर्चांना उधाण

डोंबिवली : मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, महावितरणचे वीज देयक भरणा अशी विविध माध्यमातून शासकीय कर, शुल्क भरणा डोंबिवली शहरातील नागरीक वेळच्या वेळी करत असतात. या कराच्या माध्यमातून केडीएमसी प्रशासनाच्या तिजोरीत भरणा होत असतो. कर भरणा करुनही डोंबिवलीकर मात्र कायम उपेक्षित राहीले आहेत. केडीएमसी प्रशासनाकडून डोंबिवली शहराला कायम सापत्न वागणूक दिली जाते. त्यामुळे एकदाच होऊन जाऊ द्या. डोंबिवली शहराची शासनाने स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करावी व या शहराचे नागरी समस्यांचे दुखणे कायम स्वरुपी संपुष्टात आणावे, अशी मागणी करणारा फलक सध्या प्रशासनाचे तसेच नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. .डोंबिवलीतील विद्या निकेतन शाळेने आपल्या शालेय बसेसवरील फलकावर यंदा डोंबिवलीची स्वतंत्र महानगरपालिका करा असा संदेश देणारे फलक झळकवल्याने साऱ्यांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. पालिका निवडणूका तोंडावर आल्या असल्याने हा फलक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. जनमताचा विचार करून आणि डोंबिवली शहर परिसरात सुरू असलेल्या चर्चेचे प्रतिबिंब नेहमीच विद्यानिकेतन शाळेच्या फलकाच्या माध्यमातून जनतेसमोर, शासन अधिकारी, लोक प्रतिनिधींसमोर आणले जाते..जुने नोकिया फोन वारंवार पडूनही का तुटले नाहीत? जाणून घ्या सिक्रेट....मागील तीन ते चार वर्षापासून विद्यानिकेतन शाळेचे संचालक विवेक पंडीत सर हे लोकांचा आवाज म्हणून या फलकाच्या माध्यमातून विविध विषयांवर समाजात जनजागृती मोहीम राबवित आहे. या उपक्रमाला लोकांचा उत्सफूर्तप्रतिसाद मिळत आहे. विद्यानिकेतन शाळेच्या बसवरील फलक तो योग्य संदेश देणारा, बोध घेणारा असेल याची खात्री असल्याने कोणीही अधिकारी, जाणता, लोकप्रतिनिधी या फलकावरील मजकूरा विषयी कधी अवाक्षर काढत नाही. आदर्शवत पिढी घडवण्याचे काम विद्यानिकेतन शाळेच्या माध्यमातून सुरू आहे. विद्यार्थ्यांची जडण घडण करत असताना फलकाच्या माध्यमातून सामाजिक जागृती शाळेकडून केली जात आहे..डोंबिवली शहर परिसराची आणि नागरीकरण झालेल्या भागाचा विचार केला तर डोंबिवली राहराची आजच्या घडीची लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे. या दहा लाख लोकसंख्येच्या माध्यमातून स्थानिक पालिका, शासन यंत्रणांना विविध कर, शुल्क माध्यमातून कोट्यावधि रुपयांचा महसूल मिळतो. एकटे डोंबिवली राहर महापालिका, शासन यंत्रणांना कोट्यावधीचा महसूल वर्षाला मिळवून देत असेल तर या शहराचा आज उकिरडा का झाला आहे ? कोणी आणली आहे ही परिस्थिती ? डोंबिवली शहरातून कराच्या माध्यमातून जमा होणारा महसूल डोंबिवली शहरातील रस्ते, भुयारी मर्ग, आवज्यक गरजेचे पूल, पादचारी पूल, उद्यान, बगीचे सुरोभिकरण,मुख्य, अंतर्गत पालिका विकास आराखड्यातील रस्ते रूंदीकरण, कॉक्रिटीकरण करण्यासाठी वापरला तर साहित्यिक, सुशिक्षित आणि सांस्कृतिकतेचा टेंभा मिरवणारे डोंबिवली शहर देखणे आणि आदर्शवत होण्यास वेळ लागणार नाही..डोंबिवली श्हराची आताची विदुप झालेली अवस्था पाहता शासनकर्त्यानी या शहराला देखणे, सुशोभित, सुस्थितीत करण्यासाठी या शहराची स्वतंत्र महानगरपालिका करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. लोकांनीही आता देवासारखे कमरेवर हात ठेवून "आहे माझा हरी, काम करून देईल फुकटावरी" या विचारात न राहता आपल्या शहराची स्वतंत्र महानगरपालिका होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा संदेश या फलकातून देण्यात आला आहे..Thane News: एसटी कर्मचाऱ्यांनी जपली माणुसकी! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिले 1 दिवसाचे वेतन.आपला कारभार आपल्याच गावात सुरू झाला तर कोंडीतून वाट काढत कल्याण गाठायला नको. आपला आयुक्त, अधिकारी आपल्याच गावात राहणार असल्याने डोंबिवली करांना नागरी समस्या सोडविण्यासाठी तंगड तोड करायची गरज लागणार नाही, असे फलकातून स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.