Dombivli News: डोंबिवलीकरांच्या त्रासाला प्रशासनाची साथ? सुभाष रस्त्याच्या कामासाठी मनसेचा एल्गार; प्रल्हाद म्हात्रे रस्त्यावर उतरले

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील नवापाडा परिसरातील सुभाष रस्त्याच्या रखडलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कामाच्या संथ गतीमुळे नागरिकांचे हाल होत असून प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत मनसेचे नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे यांनी रविवारी थेट रस्त्यावर बसून उपोषण सुरू केले..नवापाडा येथील सुभाष रस्त्यावर खोदलेल्या मातीमध्ये बसून नगरसेवक म्हात्रे यांनी ठिय्या आंदोलन छेडले. त्यांच्या समवेत कन्या ॲड. वेदांगी म्हात्रे, मनसे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘एमएमआरडीए’ आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेविरोधात हे आंदोलन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..मागील सहा महिन्यांपासून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. वारंवार पत्रव्यवहार, बैठका आणि तोंडी सूचना देऊनही अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून केवळ आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र कामाचा वेग वाढवण्यात आलेला नाही, असा आरोप म्हात्रे यांनी केला..सध्या सुभाष रस्त्यावरील बहुतांश भाग खोदलेल्या अवस्थेत आहे. अनेक ठिकाणी खडी, माती आणि धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. रस्त्यावरील गटारांची कामे आणि काँक्रिटीकरण सुरू असताना अतिक्रमण हटवण्यात आले नसल्याने आधीच अरुंद असलेला रस्ता आणखी धोकादायक बनल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..या रखडलेल्या कामामुळे परिसरातील व्यापारी, रहिवासी आणि वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. सतत उडणाऱ्या धुळीमुळे घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये माती साचत असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार वारंवार अपघातग्रस्त होत आहेत. अनेक पादचाऱ्यांचे पाय घसरून दुखापती झाल्याच्याही तक्रारी समोर येत आहेत..पावसाळा तोंडावर आला असतानाही काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतर रस्त्यावर चिखल, पाणी तुंबणे आणि रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पावसापूर्वी काम पूर्ण करावे, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात येत आहे..“स्थानिक नगरसेवक म्हणून नागरिकांच्या तक्रारी सातत्याने आमच्याकडे येत आहेत. प्रशासनाला वारंवार सांगूनही केवळ ‘बघू, करू’ अशीच उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे,” असे नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे यांनी सांगितले..दरम्यान, मनसेच्या या आंदोलनामुळे नवापाडा परिसरात राजकीय वातावरण तापले असून ‘एमएमआरडीए’ आणि पालिका प्रशासनावर स्थानिकांकडूनही जोरदार टीका होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.