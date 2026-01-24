मुंबई

KDMC Election: शेवटचे मोबाईल संभाषण कोणासोबत? शिवसेना ठाकरे गटाचे २ नगरसेवक हरवले, पोलिस स्टेशनमध्ये निवेदन

Shiv Sena UBT missing corporators : डोंबिवलीत ठाकरे गटाचे दोन नगरसेवक बेपत्ता झाले आहेत; कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यात आले आहे.
डोंबिवली, ता. २३ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे निवडून आलेले नगरसेवक मधूर म्हात्रे आणि किर्ती ढोणे हे दोघेही १६ जानेवारीपासून नॉट रिचेबल झाले आहेत. याप्रकरणी हे दोघेही हरवले असल्याचे निवेदन ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी कोळसेवाडी पाेलिस ठाण्यात दिले आहे.

