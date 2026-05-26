डोंबिवलीत गुन्हेगारीविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक, पोलिस-नागरिकांची संयुक्त बैठक; सीसीटीव्ही, गस्त आणि भाडेकरू पडताळणीवर भर

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील गणेश घाट देवीचापाडा परिसरात स्थानिक रहिवाशांवर हल्ला करून चोरी करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून गणेश घाट देवीचापाडा, जगदंबा परिसर, कुंभारखाण पाडा, गोपीनाथ चौक आणि महाराष्ट्र नगर भागात गांजाड्यांची दहशत, वाढत्या चोऱ्या तसेच अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विष्णुनगर पोलिस ठाण्याच्या वतीने ग्रामस्थांची विशेष सभा घेऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले..डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचापाडा परिसरात राहणारे सुगंध म्हात्रे हे 24 मेला सकाळी 5 च्या सुमारास सत्यवान चौक जेट्टी परिसरात फेरफटका मारत असताना दोन अनोळखी इसमानी त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांच्या जवळील सोनसाखळी हिसकावून चोरटे पसार झाले आहेत. या घटनामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .या पार्श्वभूमीवर गणेश घाट देवीचापाडा, जगदंबा परिसर, कुंभारखाण पाडा, गोपीनाथ चौक आणि महाराष्ट्र नगर या भागांमध्ये वाढती गुन्हेगारी, गांजाड्यांची दहशत, चोरीच्या घटना तसेच अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी विष्णुनगर पोलिस ठाण्याच्या वतीने विशेष जनजागृती सभा आयोजित करण्यात आली..विष्णुनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राम चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत पोलिस प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येत परिसर सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा केली. परिसरात रात्री उशिरापर्यंत फिरणाऱ्या संशयित तरुणांच्या हालचाली, अमली पदार्थांचे वाढते प्रमाण आणि टोळक्यांकडून नागरिकांना दिली जाणारी धमकी यामुळे महिलांमध्ये आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..यावेळी पोलिसांकडून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रत्येक गल्ली आणि चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, परिसरात येणाऱ्या अनोळखी व्यक्तींवर लक्ष ठेवणे, संशयास्पद हालचाली त्वरित पोलिसांना कळविणे, तसेच भाड्याने खोली देण्यापूर्वी संबंधितांची पोलिस पडताळणी करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. अल्पवयीन मुलांना चुकीच्या संगतीपासून दूर ठेवण्यासाठी पालकांनी विशेष लक्ष द्यावे, युवकांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारून परिसर सुरक्षिततेत सहभाग घ्यावा, असेही मार्गदर्शन करण्यात आले..ग्रामस्थांनी बैठकीत परिसरात नियमित पोलिस गस्त वाढविण्याची मागणी केली. विशेषतः रात्रीच्या वेळी टोळक्यांचा वावर वाढत असल्याने पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवावे आणि गुन्हेगारांवर तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली. परिसरातील तरुणांना खेळ, सामाजिक उपक्रम आणि जनजागृती मोहिमांमध्ये सहभागी करून गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली..सभेला गावकरी रमेश पद्माकर म्हात्रे, नगरसेवक विकास म्हात्रे, गोरखनाथ (बाळा) म्हात्रे, रमेश पाटील, हरिश्चंद्र पाटील, लक्ष्मीकांत भोईर, अमित म्हात्रे, सुगंध म्हात्रे, संदीप म्हात्रे, वैभव म्हात्रे, सुभाष म्हात्रे, केशव म्हात्रे, जितेंद्र म्हात्रे, नरेश म्हात्रे, विलास म्हात्रे, राजू म्हात्रे, नितीन म्हात्रे, जगन्नाथ भोईर, सुरज (कबू) म्हात्रे, विजय भोईर, मदन म्हात्रे यांच्यासह एमबी ग्रुपचे सर्व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.