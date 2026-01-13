Dombivli: डोंबिवलीत रक्तरंजित राडा! भाजपच्या महिला उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला, शिंदे गटाच्या उमेदवारांसह 8 जणांवर गुन्हा दाखल

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेतील पॅनल 29 मध्ये भाजपा विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट अशी थेट लढत असून गेल्या दोन दिवसांपासून येथील वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजपावर पैसे वाटपाचा आरोप शिंदे गटाने केल्याच्या घटनेला 24 तास उलटत नाही तोच सोमवारी रात्री 11 च्या दरम्यान पुन्हा दोन्ही पक्ष आमनेसामने आले. तुकारामनगर येथे हा राडा झाला असून यात भाजपच्या उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर (वय 47) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्या डोक्यात लोखंडी धारदार हत्याराने वार करण्यात आले असून खाजगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .यामध्ये आणखीन दोन ते तीन जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. याप्रकरणी डोंबिवली पोलिस ठाण्यात 8 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील यांसह रोशन रवी पाटील, यश नितीन पाटील व इतर 4 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..BMC Election 2026: शिवसेनेच्या अंतर्गत संघर्षाला उधाण, मुंबई वॉर्ड 124 मध्ये राडा, अनेक कार्यकर्ते जखमी.कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांची युती असली तरी डोंबिवली पूर्वेतील पॅनल 29 मध्ये मात्र दोन्ही पक्ष आमने-सामने उभे आहेत. येथे मैत्रीपूर्ण लढत दोन्ही पक्षांमध्ये आहे. आतापर्यंत शांततेत सुरू असलेल्या प्रचाराने रविवार पासून मात्र वेगळाच रंग घेतला असून येथे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .रविवारी भाजप उमेदवाराच्या प्रचारकांनी प्रभागात प्रचारपत्रकांसोबत पैसे वाटप केल्याचा आरोप या प्रभागातील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील यांनी केला होता. यामुळे प्रभागातील वातावरण चांगलेच तापले होते ही घटना घडवून 24 तास उलटत नाही, तोच रविवारी रात्री पुन्हा राडा झाला..भाजपच्या उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ यांनी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, तुकारामनगर मध्ये ओमनाथ हे चिन्मय वारंगे, हेमंत म्हात्रे, सचिन कार्लेकर, अनुप शेलार, प्रदीप सागवेकर यांच्या सोबत पत्नी आर्या हिच्या प्रचारासाठी गेले होते. तेथून ते घरी जात असताना शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील रवी पाटील त्यांची मुले रोशन आणि यश पाटील तसेच अनंत ठाकूर, रवी पुनसकर, प्रसाद घाग यांसह 50 ते 60 जणांचा जमाव आला. नितीन व रवी पाटील यांनी ओमनाथ यांना शिवीगाळ करत येथे कशासाठी आले आहात अशी विचारणा करत धमकावण्यास सुरुवात केली..Thane: बदलापूर स्वीकृत नगरसेवक प्रकरणी नवा ट्विस्ट, भाजपने दिला मुस्लिम उमेदवार; दंगलीचे गुन्हे असल्याचा आरोप.नितीन पाटील यांनी त्यांना शिवेगाळ करत धारदार हत्याराने त्यांच्यावर वार करत त्यांना जखमी केले. रवी पाटील यांनी लोखंडी तळविणे त्यांच्या चेहऱ्यावर वार केले. यात उन्हात हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. ओमनाथ यांच्या सहकाऱ्यांना देखील लाकडी बांबूने व लाथाबुक्क्यानी मारहाण करण्यात आली आहे..या प्रकरणी रात्री उशिरा रामनगर पोलीस ठाण्यामध्ये आठ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर शिवसेना शिंदे गटाकडून देखील अदखलपात्र तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. शिंदे गटाच्या उमेदवारांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. उमेदवारांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच या घटना घडत असल्यामुळे डोंबिवली मधील राजकीय वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.