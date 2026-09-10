मुंबई

Virar News : गणेशोत्सवात गैर हिंदू ठेकेदारांना काम देऊ नये; भाजप गट नेत्याच्या पत्राने खळबळ

गणेशोत्सवामध्ये मंडप उभारणे आणि अन्य काम गैरह हिंदू ठेकेदारांना देऊ नये अशी मागणी भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे.
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sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - गणेशोत्सवामध्ये मंडप उभारणे आणि अन्य काम गैरह हिंदू ठेकेदारांना देऊ नये अशी मागणी भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे. गैरहिंदूंमुळे हिंदू सरांच्या धर्माचे पावित्र्य नष्ट होते आता दावा शेळके यांनी पत्रात केला आहे. या पत्रामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांनी मात्र आम्ही नियमाप्रमाणेच काम देऊ असे स्पष्ट केले आहे.

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