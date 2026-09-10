Virar News : गणेशोत्सवात गैर हिंदू ठेकेदारांना काम देऊ नये; भाजप गट नेत्याच्या पत्राने खळबळ

विरार - गणेशोत्सवामध्ये मंडप उभारणे आणि अन्य काम गैरह हिंदू ठेकेदारांना देऊ नये अशी मागणी भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे. गैरहिंदूंमुळे हिंदू सरांच्या धर्माचे पावित्र्य नष्ट होते आता दावा शेळके यांनी पत्रात केला आहे. या पत्रामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांनी मात्र आम्ही नियमाप्रमाणेच काम देऊ असे स्पष्ट केले आहे. .परुषन काळात पालिका हद्दीत मांस विक्री करू नये. यावरून वाद सुरु असतानाच आता भाजपच्या गटनेत्याने गणेशोत्सवात गैर हिंदू ठेकेदाराला पालिकेने काम देऊ नये. अशी मागणी आयुक्तांकडे केल्याने यावर वाद होण्याची श्यक्यता वर्तविण्यात येत आहे.गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून महापालिका त्याच्या आयोजन आमच्या तयारीमध्ये लागली आहे. या काळात महापालिका गणपती विसर्ज नासाठी मंडप, कृत्रिम तलाव उभारते, विसर्जन मार्गावर bariketing आणि रोषणाई करते. तसेच वाहतूक आणि इतर व्यवस्था करत असते..याचे काम गौर हिंदू ठेकेदाराना देऊ नये अशी मागणी वसई विरार महापालिकेचे भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी एका पत्राद्वारे महापालिका आयुक्तांना केली आहे. बहुतांश ठेकेदार हे गैर हिंदू आहेत. आमच्या सणात ते मांसाहार करून येतात आणि आमच्या सणाचे पवित्र नष्ट होते. असे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. असे शेळके यांनी सांगितले कुठेही आर्थिक नुकसान झाले तरी चालेल. मात्र गैरह हिंदूंना महापालिकेच्या मनसेच्या कामाचा ठोका देऊ नये, अशी मागणी पोळके यांनी आपल्या पत्रामध्ये केली आहे..कुणी काहीही मागणी केली तरी आम्ही नियमाप्रमाणेच कामे देऊ, कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही.- पृथ्वीराज बी. पी., आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिकागैर हिंदू ठेकेदार हे आमच्या सणात ते मांसाहार करून येतात आणि आमच्या सणाचे पवित्र नष्ट होते. आमच्या सणाचे पावित्र टिकून राहावे. यासाठी पालिका आयुक्तांनी तेका गैर हिंदू ठेकेदाराला देऊ नये.- अशोक शेळके, भाजप गटनेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.