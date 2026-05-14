Cycling India Movement : डॉ. नितीन थोरवे यांची ‘सायकलिंग मुंबई ते सायकलिंग इंडिया’ लोकचळवळ; महाराष्ट्र शासनाला ११ कोटींची देणगी जाहीर

विरार : देशाच्या पंतप्रधानांनी देशवासियांना फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण, इंधन बचत आणि जनसहभागाचे दिलेले आवाहन अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरले असले, तरी जय जवान ग्रुप, विरारचे संस्थापक डॉ. नितीन थोरवे यांच्यासाठी ही केवळ प्रेरणा नसून त्यांनी गेल्या २६ वर्षा पासून स्वतः प्रत्यक्ष कृतीतून अंगिकारली असून त्यांच्या बरोबरच त्यांचा ग्रुप हि त्याचे अनुकरण करत आला आहे. त्यामुळे आता डॉ. थोरवे यांनी पुढे येत सायकलिंगचा चळवळ लोकसहभागातून पुढे बेण्याचा संकल्प केला असून त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला यासाठी ११ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. जर हा पोजेक्ट यशस्वी झाला तर प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. .जयजवान ग्रुप आणि डॉ. थोरवे यांची "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान" स्वरूपाची केवळ संकल्पना नसून,सामाजिक, आरोग्यदायी आणि राष्ट्रहिताचा मार्ग आहे.अस्से सांगतानाच या संपूर्ण "सायकलिंग मुंबई ते सायकलिंग इंडिया" दृष्टीकोनासंदर्भात महाराष्ट्रासाठी व्यावहारिक आराखडा सादर करण्यासाठी डॉ. नितीन थोरवे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत..सायकलिंग मुंबई" ते "सायकलिंग इंडिया"या प्रकल्पा मुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि वाढत्या आरोग्य समस्यांवर सायकलिंग हा प्रभावी राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकतो, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.त्यांच्या मते, कोपनहेगन आणि नेदरलँड्सच्या धर्तीवर स्वतंत्र, सुरक्षित आणि आधुनिक सायकल पायाभूत सुविधा उभारल्यासः वाहतूक कोंडी कमी,इंधन बचत,प्रदूषण नियंत्रण,सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा,देशाच्या आर्थिक आरोग्यास बळ मिळणार आहे. आपले शारीरिक आरोग्य आणि देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारनार.डॉ. थोरवे यांनीः देश-विदेशात सायकलद्वारे लाखो किलोमीटर प्रवास,"सायकल टू वर्क" चा प्रचार ५०० हून अधिक सायकली जनतेस दान,कामगारांना मोफत सायकल, अतिरिक्त वेतन प्रोत्साहन, वेळ सवलत व सुविधा,सामाजिक जनजागृती आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रचार यासाठी ते स्वता प्रचारात सहभागी होणार.सरकारसाठी प्रमुख मागण्याजागतिक दर्जाचे स्वतंत्र सायकल ट्रॅक,सार्वजनिक व खासगी शॉवर सुविधा,सायकलस्वारांसाठी करसवलती,व्याजमुक्त सायकल कर्ज,सायकल टू वर्क प्रोत्साहन,खासगी संस्थांना प्रोत्साहनात्मक करसवलती,.सायकल ही केवळ व्यायामाची बाब नाही...ती वाहतूक कोंडीवरील उत्तर, इंधन बचतीचे शस्त्र, जनआरोग्याची गुरुकिल्ली आणि राष्ट्रहिताची लोकचळवळ आहे."यासाठी आता लोकांच्या आणि शासनाच्या सहभागाची गरज आहे. मुंबई "सायकलिंग मुंबई" बनणार का?आणि महाराष्ट्र भारताला "सायकलिंग इंडिया" कडे नैणार का?.डॉ. नितीन थोरवे यांची २६ वर्षांची प्रत्यक्ष कृती आता एका व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय परिवर्तनाच्या दिशेने पुढे सरकत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.या चळवळीसाठी ते स्वता पुढे आले असून त्यांनी त्यासाठी शासनाला ११ कोटी देण्याची घोषणा केली आहे. यात लोकचळवळीतून पैसे उभारकल्यास शासनाला एकही रुपया खर्च करावा लागणार नाही.