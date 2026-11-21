- नितीन बिनेकरमुंबई - मुंबई लोकलमधील वाढती प्रवासी गर्दी आणि सुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेऊन स्थानकांवरील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. गर्दीच्या ठिकाणांवर ड्रोनद्वारे गस्त, संशयास्पद वस्तूंच्या तपासणीसाठी बॉम्ब शोधक यंत्रे, तर प्रवेशद्वारांवर बॅगेज स्कॅनर आणि मेटल डिटेक्टर बसविण्याची मागणी लोहमार्ग पोलिसांनी सुरक्षा ऑडिटच्या माध्यमातून केली आहे..सुरक्षा ऑडिटमध्ये १४ प्रकारच्या आधुनिक उपकरणांची शिफारस करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, सुरक्षा व्यवस्थेत ७०० नवीन जवानांची भर पडणार आहे. मात्र, अडीच हजार कोटींच्या उपकरण खरेदीचा प्रस्ताव अद्याप रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेने दररोज सुमारे ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. गर्दीच्या वेळेत फलाट, पादचारी पूल, जिने आणि प्रवेशद्वारांवर प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणे आणि संभाव्य धोका वेळीच ओळखणे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हान ठरते. त्यामुळे केवळ मनुष्यबळावर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे..गर्दीवर ड्रोनची नजरफलाट, पादचारी पूल, प्रवेशद्वारे आणि स्थानक परिसरातील गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर प्रस्तावित आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून संशयास्पद हालचाली आणि संवेदनशील ठिकाणांवरील घडामोडींवर नजर ठेवता येणार आहे. गर्दीच्या ठिकाणी एखादी अनुचित घटना घडण्याची शक्यता दिसल्यास सुरक्षा पथकांना तत्काळ सतर्क करणेही शक्य होईल.बेवारस वस्तूंवर बॉम्ब शोधक यंत्रांचा 'वॉच'स्थानक परिसरात बेवारस किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास त्यांची सुरक्षित तपासणी करण्यासाठी बॉम्ब शोधक यंत्रे प्रस्तावित आहेत. संभाव्य स्फोटकांचा धोका ओळखणे आणि बॉम्बशोधक पथकाला तपासणीसाठी मदत करणे, हा या उपकरणांचा उद्देश आहे. गर्दीच्या स्थानकांवर अशा वस्तूंची तपासणी करताना ही यंत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत..प्रवेशद्वारांवर बॅग तपासणीस्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर बॅगेज स्कॅनर आणि मेटल डिटेक्टर बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी करून धोकादायक वस्तू स्थानकात नेण्यास प्रतिबंध करता येईल. याशिवाय बॉडी स्कॅनर, ब्रेथ अॅनालायझर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि बॅरिकेड्सचाही प्रस्तावात समावेश आहे.७०० जवानांची भरसुरक्षा व्यवस्थेतील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी एकूण ७०० नवीन जवान उपलब्ध होणार आहेत. लोहमार्ग पोलिसांचे (जीआरपी) २०० जवान प्रशिक्षण पूर्ण करून वर्षअखेरीस सेवेत दाखल होतील. तर, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (एमएसएफ) ५०० जवान मार्च २०२७ पर्यंत उपलब्ध होतील, अशी माहिती लोहमार्ग पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे स्थानकांवरील गस्त, गर्दीचे नियंत्रण आणि संवेदनशील ठिकाणांवरील बंदोबस्त वाढविता येणार आहे..अडीच हजार कोटींचा प्रस्ताव रखडलामध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या १५० स्थानकांचे लोहमार्ग पोलिसांनी सुरक्षा ऑडिट केल्यानंतर १४ प्रकारच्या उपकरणांची शिफारस रेल्वेकडे करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेच्या १०८ स्थानकांसाठी १,८०० कोटी, तर पश्चिम रेल्वेच्या ४२ स्थानकांसाठी ७०० कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. एकूण अडीच हजार कोटींचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, मंजुरीअभावी उपकरणांची खरेदी आणि प्रत्यक्ष तैनाती रखडली आहे.रेल्वे बोर्डाने प्रस्तावाला लवकर मंजुरी दिल्यास नव्याने दाखल होणाऱ्या ७०० जवानांना आधुनिक सुरक्षा उपकरणांच्या मदतीने काम करता येईल. त्यामुळे वाढीव मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून मुंबई लोकलच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळ मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.