रेल्वे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करणे आवश्यक; गणेश नगर-मेघवाडी कारवाईवर DRP चं स्पष्टीकरण

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत गणेश नगर-मेघवाडी येथील सेक्टर-६ मध्ये करण्यात आलेली निष्कासन आणि पाडकामाची कारवाई कोणतीही पूर्वसूचना न देता करण्यात आल्याचा आरोप धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने फेटाळून लावला आहे. संबंधित रहिवाशांना अनेक टप्प्यांत सूचना देण्यात आल्या, आक्षेप नोंदविणाऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली आणि त्यानंतरच निष्कासनाची कारवाई करण्यात आल्याचे DRPने स्पष्ट केले आहे..६ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेली कारवाई ही पूर्णपणे विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून करण्यात आली असल्याचा दावा DRPने केला आहे. पुनर्वसन तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी संबंधित बांधकामे हटविणे आवश्यक असल्याचेही प्रकल्पाकडून सांगण्यात आले आहे..DRPच्या माहितीनुसार, सेक्टर-६ मधील रहिवाशांना पावसाळ्यात कोणतीही गैरसोय होऊ नये आणि पुनर्वसन प्रक्रिया पुढे नेता यावी यासाठी एप्रिल २०२६ मध्ये सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली होती. या सूचनेत रहिवाशांना भाडेकरार निष्पादित करून जागा रिकामी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांना वैयक्तिकरित्या जागा रिकामी करण्याच्या सूचना बजावण्यात आल्या. .Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांनो तिकीट सांभाळा! मध्य-पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला; विनातिकीट प्रवासाला आळा बसणार.या कारवाईला आक्षेप घेणाऱ्या रहिवाशांसाठी ६ जुलै आणि १३ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीनंतर २८ जुलै रोजी निष्कासन/पाडकामाच्या सूचना प्रदर्शित करण्यात आल्या. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही काही रहिवाशांनी जागा रिकामी केली नसल्याने अखेर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली, असे DRPने स्पष्ट केले आहे..DRPच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईत एकूण १६ झोपड्या चिन्हांकित करण्यात आल्या होत्या. संबंधित रहिवाशांशी समुपदेशन आणि संवाद साधल्यानंतर १२ रहिवाशांनी स्वेच्छेने आपापल्या जागा रिकाम्या केल्या. मात्र उर्वरित चार बांधकामांमधील रहिवाशांनी वारंवार सूचना देऊनही कायदेशीर प्रक्रिया आणि जागा रिकामी करण्याच्या निर्देशांचे पालन केले नाही. त्यामुळे या चार बांधकामांवर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करावी लागली, असा दावा DRPने केला आहे..गणेश नगर-मेघवाडी येथील बांधकामे हटविण्यामागे केवळ पुनर्वसनाचा मुद्दा नसून महत्त्वाच्या सार्वजनिक आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी हा देखील महत्त्वाचा भाग असल्याचे DRPने म्हटले आहे. माहीम आणि माटुंगा येथील रेल्वेच्या जमिनीवर पुनर्वसनाची बांधकामे सुरू करण्यासाठी गणेश नगर-मेघवाडी येथील संबंधित जागा मोकळी करणे ही पूर्वअट असल्याचे प्रकल्पाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांसाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे DRPचे म्हणणे आहे..विशेष म्हणजे, बाधित कुटुंबांची अंतिम पात्रता अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी त्यांना भाडे सहाय्य दिले जात असल्याचे DRPने स्पष्ट केले आहे. तळमजल्यावरील किंवा भूखंडावरील रहिवाशांना दरमहा १८ हजार रुपये, तर वरील मजल्यांवरील रहिवाशांना दरमहा १५ हजार रुपये भाडे सहाय्य देण्यात येत आहे. याशिवाय ५ हजार रुपये एकरकमी स्थलांतर भत्ता, एक महिन्याचे दलाली शुल्क आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी ५ टक्के भाडेवाढ देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे..ज्या रहिवाशांची पात्रता अद्याप निश्चित झालेली नाही, त्यांना सक्षम शासकीय प्राधिकरणाकडून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जात असल्याचेही DRPने स्पष्ट केले. DRPच्या माहितीनुसार, संबंधित रहिवाशांना कोणताही भेदभाव न करता एका वर्षाचे भाडे सहाय्य आगाऊ देण्यात येत आहे. मंजूर पेमेंट यंत्रणेनुसार, भाडेकरार पूर्ण झाल्यानंतर सुरुवातीचे तीन महिन्यांचे भाडे देण्यात येते. त्यानंतर जागा रिकामी करून ताबा दिल्यानंतर उर्वरित नऊ महिन्यांचे भाडे वितरित केले जाते..Liquor Shops Rules: सोसायटीच्या संमतीशिवाय दारू विक्रीचं दुकान उघडता येणार नाही; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, नवा आदेश काय?.या पॅकेजमध्ये दलाली शुल्क आणि स्थलांतर भत्त्याचाही समावेश आहे. कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या घराचे वाटप होईपर्यंतचे पुढील भाडे सहाय्य थेट कुटुंबप्रमुखाच्या बँक खात्यात जमा केले जात असल्याचे DRPने सांगितले आहे. योग्य सूचना देऊन आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही जागा रिकामी न करणाऱ्या रहिवाशांवर लागू वैधानिक तरतुदींनुसार निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते, असे DRPने स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत संबंधितांना नियमानुसार मिळणारे भाडे सहाय्य आणि इतर स्थलांतर लाभ गमावण्याची शक्यता असल्याचेही प्रकल्पाने नमूद केले आहे..गणेश नगर-मेघवाडीतील पुनर्वसन प्रक्रिया ही पात्र रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करतानाच आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राबवली जात असल्याचे DRPने म्हटले आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यासोबतच बाधित कुटुंबांना आवश्यक आर्थिक सहाय्य आणि स्थलांतरासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे गणेश नगर-मेघवाडीतील कारवाई ही अचानक किंवा पूर्वसूचनेशिवाय झालेली नसून, अनेक टप्प्यांतील सूचना, सुनावणी आणि स्वेच्छेने स्थलांतराची संधी दिल्यानंतरच करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार DRPने केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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