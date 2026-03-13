मुंबई

Dry Fruits Price Hike: बदाम, पिस्ता, खजुर महागले! युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुक्या मेव्याची आवक ठप्प, दरवाढ किती?

Dry Fruits Price Risen In Mumbai: इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुक्या मेव्याच्या दरात वाढ झाली आहे. आवक ठप्प झाल्यामुळे घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या किमती १० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
तुर्भे : इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता नवी मुंबईतील स्थानिक बाजारपेठांवरही दिसू लागला आहे. इराण व दुबईमार्गे होणारी आयात थांबल्याने नवी मुंबईतील वाशी घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या खरेदीचा हंगाम नसतानाही पहिल्याच आठवड्यात सुमारे १० टक्क्यांनी दरवाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

