Dry Fruits Price Hike: बदाम, पिस्ता, खजुर महागले! युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुक्या मेव्याची आवक ठप्प, दरवाढ किती?

तुर्भे : इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता नवी मुंबईतील स्थानिक बाजारपेठांवरही दिसू लागला आहे. इराण व दुबईमार्गे होणारी आयात थांबल्याने नवी मुंबईतील वाशी घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या खरेदीचा हंगाम नसतानाही पहिल्याच आठवड्यात सुमारे १० टक्क्यांनी दरवाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..कोरोनानंतर सुक्या मेव्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाशी येथील मसाला बाजार हा राज्यातील सर्वात मोठ्या सुका मेवा बाजारांपैकी एक मानला जातो. येथून महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये सुका मेवा पुरवठा केला जातो. दिवाळी हा सुक्या मेव्याच्या खरेदीचा मुख्य हंगाम असला तरी वर्षभर या पदार्थांना बाजारात मागणी असते. त्यामुळे आयातही नियमित सुरू असते..भारतामध्ये काजू आणि मनुके वगळता बहुतांश सुका मेवा परदेशातून आयात केला जातो. त्यामध्ये बदाम, पिस्ता, अक्रोड, जर्दाळू, खारीक तसेच विविध प्रकारचे खजूर हे प्रामुख्याने इराण, अफगाणिस्तान आणि दुबई येथून समुद्रीमार्गाने भारतात दाखल होतात. अफगाणिस्तानातून येणारा सुका मेवादेखील प्रामुख्याने इराणमार्गे किंवा दुबईतून भारतात पोहोचतो..सध्या रमजानचा महिना सुरू असल्याने खारीक आणि खजुरांना बाजारात चांगली मागणी आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी रमजानच्या सुरुवातीलाच काही प्रमाणात माल आयात करून साठवून ठेवला होता; मात्र इराणमधील तणावामुळे तेथून होणारी आयात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाल्याने व्यापारी नवीन माल मागवण्याचा धोका घेत नसल्याचे सांगितले जात आहे..कोल्ड स्टोरेजमधील साठा बाजारातसध्या व्यापाऱ्यांकडे कोल्ड स्टोरेजमध्ये उपलब्ध असलेला साठाच बाजारात विक्रीसाठी आणला जात आहे; मात्र आवक बंद झाल्यामुळे घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या किमती सुमारे १० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम किरकोळ बाजारातही दिसून येत असून तेथे दरवाढ १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..आयात पूर्णपणे ठप्पइराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सुक्या मेव्याची आयात सध्या पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सध्या खरेदीचा हंगाम नसला तरी आवक कमी झाल्याने घाऊक बाजारात दर वाढायला सुरुवात झाली आहे. सध्या सुक्या मेव्याच्या किमतीत सुमारे १० टक्के वाढ झाली आहे, असे घाऊक मसाला बाजाराचे संचालक विजय भुता यांनी सांगितले..