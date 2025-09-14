मुंबई

Mumbai News: पादचारी पुलाने संसार रस्त्यावर! प्रभादेवीतील 'ते' रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

Elphinstone Bridge Construction: एल्फिन्स्टन पूल पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चगेटच्या दिशेला पादचारी पूल बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी एकूण १८ झोपडपट्ट्या हटविण्यात आल्यामुळे रहिवाशांनी रस्त्यावर संसार मांडला आहे.
Elphinstone Bridge

Elphinstone Bridge

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : एल्फिन्स्टन पूल पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चगेटच्या दिशेला पादचारी पूल बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी सेंट्रल रेल्वे कॉलनी सुंदर नगर येथे एकूण १८ झोपडपट्ट्या हटविण्यात आल्या. पादचारी पूलाचे काम अंतिम टप्यात आहे; मात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडल्याने रहिवाशांनी संसार रस्त्यावर मांडला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Railway Administration
Elphinstone Bridge construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com