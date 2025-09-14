Mumbai News: पादचारी पुलाने संसार रस्त्यावर! प्रभादेवीतील 'ते' रहिवासी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : एल्फिन्स्टन पूल पाडकामाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चगेटच्या दिशेला पादचारी पूल बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी सेंट्रल रेल्वे कॉलनी सुंदर नगर येथे एकूण १८ झोपडपट्ट्या हटविण्यात आल्या. पादचारी पूलाचे काम अंतिम टप्यात आहे; मात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडल्याने रहिवाशांनी संसार रस्त्यावर मांडला आहे..परळ येथील सेंट्रल रेल्वे कॉलनीजवळच्या सुंदर नगर चाळीतील रहिवासी सुमारे ५० ते ६० वर्षांपासून राहात आहेत. या ठिकाणी १८ झोपड्या होत्या. २५ जून, २०२४ रोजी परळ रेल्वे प्रशासनामार्फत झोपड्या हटवण्यात आल्या. त्यातील केवळ आठ रहिवाशांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करण्यात आले; परंतु १० कुटुंबीयांचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याने ते रस्त्यालगत ताडपत्री बांधून राहत आहेत. त्यांनाही रेल्वे प्रशासनामार्फत वारंवार हटविण्यात येते..Mumbai News: म्हाडाला होणार फायदा! बीडीडी चाळ भूखंडातून मिळणार ८०० कोटी.मुलांच्या ऐन परीक्षेच्या काळात त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार होती; परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निवेदन दिले. त्यांनी रहिवाशांचे पुर्नवसन होईपर्यंत कारवाई करू नका, अशा सूचना रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. तसेच अनेकांचे परळ सिग्नलजवळ लहान मोठे व्यवसाय आहेत. त्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. एकीकडे बेघर झाले असताना आम्हाला व्यवसायही करू दिला जात नसल्याची उद्विग्नता येथील रहिवाशांनी व्यक्त केली..पाण्यासाठी पायपीटपरळ रेल्वेप्रशासनाने २५ जून २०२४ रोजी या झोपड्या तोडण्यात आल्या. त्यामुळे रहिवासी रस्त्यावर राहत आहेत. त्यांना जवळपासच्या इमारती किंवा चाळीतून पिण्यासाठी दोन हंडे पाणी प्रत्येक कुटूंबाला आणावे लागत आहे. आठवड्यातून एकदा सर्व मिळून पैसे काढतात आणि एक हजार रुपयांचा टँकर घेतात. .प्रशासनाने दखल घ्यावी!१९८५ पासून आम्ही येथे राहत आहोत. रेल्वेने घरे तोडल्याने ताडपत्रीत राहत आहोत. झोपड्या तोडल्या, तरी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात हाल होतात. मुले शाळेत आहेत, त्यांनाही अभ्यास करण्यास अडचण येते. त्याची प्रशासनाने दखल घ्यायला हवी, अशी विनंती स्थानिक रहिवाशांनी केली..BMC Election: महापालिकेसाठी शिंदे गट सक्रिय, लोकसभा मतदारसंघनिहाय नेत्यांवर जबाबदारी.१०० विक्रेत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाडवरळी-शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामासाठी एल्फिन्स्टन रेल्वे पूल पाडल्यामुळे त्याखाली व्यवसाय करणाऱ्या १००हून अधिक विक्रेत्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड काेसळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही जगायचे कसे, असा सवाल या विक्रेत्यांकडून विचारला जात आहे..११२ वर्षांचा इतिहासमध्य आणि पश्चिम रेल्वेमार्ग टाकल्यानंतर प्रभादेवी आणि परळला ये-जा करणाऱ्या नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ब्रिटिशांच्या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनीने १९१३ मध्ये प्रभादेवी (एल्फिन्स्टन रोड) येथे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमार्गांवर लोखंडी पूल बांधला. गव्हर्नर लॉर्ड जॉन एल्फिन्स्टन याचे नाव या पुलाला दिले होते..केईएम रुग्णालय, टाटा रुग्णालय आणि वाडिया रुग्णालयात जाणारे प्रवासी शेअर टॅक्सीने जातात. येथे ४० टॅक्सीचालकांचे घर यावर चालते. पूल बंद झाल्याने प्रत्येक टॅक्सीचालकाला १५०० रुपयांचे नुकसान होणार आहे.- संतोष साळुंके, टॅक्सीचालकएल्फिन्स्टन पूल बंद केल्यास चालायला रस्ता नसल्याने लोक येणार नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांवर परिणाम होईल. रोज ५०० ते १००० रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.- संगीता सोनावणे, विक्रेत्या.३० वर्षांपासून आम्ही येथे व्यवसाय करत आहोत. आधी सासू आणि त्यानंतर माझे पती हा व्यवसाय करत होते. १४ वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाल्यानंतर मी व्यवसाय करते. त्यावरच आमचे घर चालत आहे. हा पूल बंद केल्यानंतर ४०० ते ५०० रुपयांचा फटका बसणार आहे.- भावना परब, विक्रेत्या६० वर्षांपासून एल्फिन्स्टन पुलाखाली फळविक्रीचा व्यवसाय करत आहे. पूल बंद केल्यास ग्राहकही कमी होणार आहेत. दररोज १००० रुपयांचे नुकसान होणार आहे.- सुभाष तांबे, विक्रेता.रुग्ण आणि नातेवाईकांचे हालकेईम रुग्णालय, टाटा रुग्णालय आणि वाडिया रुग्णालयात जाण्यासाठी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना १० रुपयांत शेअर टॅक्सीने जाता येत होते. आता टॅक्सी करून जावे लागणार आहे. त्यामुळे २२ रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.