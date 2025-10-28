मुंबई

Water Scarcity: अबब! पाण्यासाठी कोटीचा भुर्दंड; खारघरवासीयांना टंचाईमुळे खिशाला मोठा फटका

Kharghar Water Shortage: खारघर येथे सिडकोकडून कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे सोसायट्यांना खासगी टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. या टँकरसाठीचा खर्च कोट्यवधींवर गेल्याने रहिवाशांच्या खिशाला फटका बसत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खारघर : येथील अनेक रहिवासी सोसायट्यांना सिडकाेतर्फे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत. अनेक सोसायट्यांना खासगी टॅँकर विकत घ्यावे लागत असल्याने त्यांचा खर्च काेट्यवधींच्या घरात पाेहाेचला आहे. या परिसरातील एका साेसायटीला दीड वर्षात एक काेटीहून अधिक रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. एकीकडे नवी मुंबई महापालिका ५० रुपयांत एक हजार लिटर पाणी देत असताना शेजारीच असलेल्या खारघरवासीयांचा खिसा पाण्यासाठी रिकामा हाेत आहे.

Water supply
Water Scarcity
Water Supply Department
Kharghar
water scarcity issues

