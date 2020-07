राजगृहाची तोडफोड करणाऱ्यांनाही व्हायरसची लागण, क्वांरटाईन सेंटरमध्ये उपचार सुरु

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील दादरमधील राजगृह निवासस्थानाची तोडफोड करणाऱ्या दोन्ही माथेफिरूंना कोरोनाची लागण झाली आहे. या दोघांनाही क्वारंटाइन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे मुंबई पोलिसांनी सांगितले. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दादर येथील राजगृह निवासस्थानाची विशाल अशोक मोरे ऊर्फ विठ्ठल कान्या आणि उमेश जाधव या दोघांनी तोडफोड केली होती. याप्रकरणी विठ्ठल कान्याला 8 जुलै रोजी तर उमेश जाधवला 22 जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. या दोघांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे चौकशी करणा-या पथकातील काहींची चाचणी करण्यात आली. त्यात पोलिसांचा अहवाल निगेटीव्ह असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोठी बातमी - मुंबई कोरोनाच्या तिसऱ्या पायरीवर? राजेश टोपे यांनी स्प्ष्टपणे केला 'मोठा' खुलासा... या दोघांच्या अटकेनंतर त्यांचे स्वॅब तात्काळ तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असता त्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. त्यानंतर त्यांना क्वारंटाइन सेंटरमध्ये पाठविले आहे, असे एका पोलिस अधिका-याने सांगितलंय. या प्रकरणाचा तपास करणा-या पोलिस पथकाचीही कोविड टेस्ट करण्यात आली असता त्यांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले असले, तरी यापूर्वी माटुंगा पोलिस ठाण्यातील काही पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे आरोपींना कोरोना झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. 8 जुलै रोजी या दोन्ही आरोपींनी आंबेडकरांच्या दादर येथील घराची तोडफोड केली होती. यावेळी दगडफेकीत राजगृहाच्या खिडकीचे आणि झाडांच्या कुंड्याचे नुकसान झाले होते. सीसीटीव्ही कॅमेरेही फोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. याबाबतची माहिती मिळताच माटुंगा पोलिसांसह मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले होते. ( संपादन - सुमित बागुल ) duo who vandalized dr babasaheb ambedkars rajagruha tested corona positive and now in quarantine center

