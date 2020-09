मुंबईसह पालघरमध्ये भूकंपाचा धक्का, नागरिकांमध्ये घबराट

मुंबईः उत्तर मुंबईत पहाटेच्या सुमारास २.७ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाचे धक्के जाणवल्याचं समजतंय. सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईला सौम्य भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. पालघरनंतर आता मुंबई आणि नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के बसले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. पालघरमधील बोर्डी झाई परिसरात शुक्रवारी मध्यरात्री एकापाठोपाठ एक दोन भूकंपाचे धक्के जाणवले.

पहिला भूकंपाचा धक्का ११ वाजून ४२ सेकंदच्या दरम्यान बसला. २८ मिनिटाच्या अंतराने १२ वाजून ५ मिनिटांनी भूकंपाचा दुसरा मोठा धक्का बसला. या धक्क्याची तीव्रता जबरदस्त असल्यामुळे मध्यरात्री नागरिक घाबरुन होऊन जागे झाले आणि घराबाहेर आले.

An earthquake of magnitude 2.7 occurred 98 km north of Mumbai, Maharashtra at 6:36 am today: National Centre for Seismology

