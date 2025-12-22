AI Economy: कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेपुढे एआयचे आव्हान, अर्थतज्ज्ञांचे मत

मुंबई : सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वाढत असलेला वापर सुखावणारा असला तरी आपल्या कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेसमोर भविष्यात त्याचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी व्यक्त केले..मुंबईत सुरू असलेल्या तीनदिवसीय महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या चर्चासत्रात ‘जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्त्रीकेंद्री दृष्टिकाेन’ या परिसंवादात ते बोलत होते. आगामी काळात पर्यावरणातील बदलांचा सामना आपल्याला करावा लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Thane Politics: शिवसेनेच्या गडाला भाजपचा सुरुंग! ठाण्यातील अंबरनाथ, बदलापूर नगर परिषदांवर विजय .कुटुंबाचा अर्थसंकल्प म्हणजे एकत्रित उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने स्त्रीची असते. आज भारतातच नाही तर जगभरात युद्धसदृश परिस्थितीचे वातावरण आहे. परिणामी, बहुतांश देशांतील अर्थव्यवस्थेचा अधिकांश खर्च त्या देशांच्या संरक्षण सामग्रीवर होत आहे. आपल्याकडेही तीच परिस्थिती असल्याने अनेक कल्याणकारी योजना बंद पडत आहेत..बहुतांश योजना या स्त्रीकेंद्री असतात. त्यामुळे स्त्रियांच्या आर्थिक क्षमतेवर नकळत याचा परिणाम होत आहे, हे संजीव चांदोरकर यांनी निदर्शनास आणले. जाहिरात आणि प्रलोभनांचा वापर करून स्त्रियांना भाैतिक सुखाची भुरळ घालून त्यांना कर्जबाजारी करणारी अर्थव्यवस्था त्यांच्यावर लादली जात असल्याचे ते म्हणाले..‘भवितव्य अस्वस्थ जगाचे’ या परिसंवादात आपले मत मांडताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी खासदार कुमार केतकर यांनी ‘भवितव्य आणि भविष्य’ यात नेमका काय फरक आहे ते समजावून सांगितले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या शमा दलवाई यांनी ‘हक्कांपासून हतबलतेकडे यावे’ या विषयावर तर पितृसत्ता आणि मनुवाद या विषयावर छाया खोब्रागडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले..Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! मढ ते वर्सोवा अवघ्या १० मिनिटांत पोहोचणार; केबल पूल लवकरच सुरु होणार .समस्यांची उत्तरे शोधायला हवीत : तिस्ता सेटलवाडलोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण आणि अराजक याविषयी बोलताना तिस्ता सेटलवाड यांनी स्त्रियांना कायम लक्ष्य करून लक्ष्यित ‘हिंसा’ मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, ही गोष्ट उदाहरणासह मांडली. ७५ वर्षांत सत्तेत अनेक बदल घडून आले. जातीय हिंसेला आपल्या समाजात आजही तितकेसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. समस्या खूप आहेत, पण त्यांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे, असे मत या वेळी त्यांनी मांडले..एलजीबीटीक्यू समूहाच्या लढ्याला पाठिंबाआम्हाला आमच्या हक्काचे, प्रेमाचे कोणत्याही भेदावर आधारित नसलेले असे शहर निर्माण करायचे आहे, असा आशावाद आज महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या मंचावर एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्वीअर) गटातील उपस्थित सदस्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या आंदोलनाला स्त्रीमुक्ती परिषदेचा पाठिंबा राहील, असे आश्वासन परिषदेतर्फे देण्यात आले..Mumbai News: मद्य परवानगीवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह, धोरणाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.