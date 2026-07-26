ED Action: मुंबईत ईडीची मोठी कारवाई! रंगशारदा हॉटेलसह ३३२ कोटींच्या मालमत्ता जप्त, भूखंडाचाही समावेश

मुंबई : मनी लॉटिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रभुदास विरचंद लोटिया आणि इतरांविरुद्ध सुरू असलेल्या प्रकरणात सुमारे ३३२.२४ कोटी किमतीच्या दोन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. यामध्ये वांद्रे येथील हॉटेल रंगशारदा आणि प्रभादेवी येथील भूखंडाचा समावेश असून या दोन्ही मालमत्ता रंगशारदा हॉटेल्स प्रा. लि. च्या ताब्यात आहेत..ईडीने ही चौकशी वांद्रे पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू केली. रंगशारदा प्रतिष्ठानच्या विश्वस्तांनी प्रभुदास लोटिया आणि रंगशारदा हॉटेल्स प्रा. लि. यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि विश्वासघात केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. .Mumbai News: म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, ६ जणांची सुटका, १ जखमी.आरोपानुसार, म्हाडाने मराठी नाट्य, साहित्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रोत्साहनासाठी सवलतीच्या दरात रंगशारदा प्रतिष्ठानला दिलेल्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करण्यात आला. ईडीच्या तपासात प्रभुदास लोटिया यांनी रंगशारदा हॉटेल्स प्रा. लि. मार्फत ट्रस्टला देण्यात आलेल्या जमिनीवर बेकायदा नियंत्रण मिळवून तिचा व्यावसायिक वापर केल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे..व्यावसायिक गाळ्यांची अनधिकृत विक्रीट्रस्टच्या जमिनीवरील व्यावसायिक गाळ्यांची अनधिकृत विक्री करून त्या रकमेतून प्रभादेवी येथे दुसरी मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचाही आरोप ईडीने केला आहे. तपासादरम्यान या प्रकरणातील गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाची रक्कम सुमारे ५१२ कोटी रुपये असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यात हॉटेल व्यवसाय, लॉजिंग, रेस्टॉरंट, बार, बैंक्वेट सुविधा आणि भाडे उत्पन्नाचाही समावेश आहे..Thane News: मुंब्र्यात डोंगराचा भाग खचला, धोकादायक परिस्थिती निर्माण; ९ कुटुंबांचे स्थलांतर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.