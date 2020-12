संजय राऊत यांच्या पत्नीला ईडी कडून समन्स; 29 तारखेला उपस्थित राहण्याचे आदेश

मुंबई - शिवसेनेचे फायरब्रॉंड नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालय ( Enforcement Directorate ) कडून समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पीएमसी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी वर्षा राऊत यांना समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. की, प्रताप सरदेसाई, एकनाथ खडसे याप्रमाणेच आपल्यालाही कधीही ईडीचे समन्स येऊ शकते. आता ईडी समोर वर्षा उपस्थित राहतात का हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. ( बातमी अपडेट होत आहे... ) ED summons Sanjay Rauts wife Order to be present on the 29th

Web Title: ED summons Sanjay Rauts wife Order to be present on the 29th