​Palghar News : जिल्ह्यातील ५७ शाळांमधील ७ हजार विद्यार्थी शिक्षणाला मुकणार; श्रमजीवी संघटना आक्रमक

विरार - पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता ९ वी ते १० वीचे वर्ग बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात श्रमजीवी संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा एकमुखी ठराव श्रमजीवी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला..७ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ५७ शाळांना बसणार आहे. सध्या या शाळांमध्ये ७ हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे वर्ग बंद झाल्यास या हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागेल किंवा त्यांचे शिक्षण कायमचे सुटेल, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे..एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' करण्याचे स्वप्न पाहत आहे. या स्वप्नात आदिवासी समाज कुठे असेल, यावर मोठी भाषणे दिली जातात. पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर सारखा जागतिक दर्जाचा प्रकल्प, मुंबई-वडोदरा महामार्ग आणि बुलेट ट्रेन यांसारखे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. मात्र, याच जिल्ह्यात आदिवासी मुलांच्या मूलभूत शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसा नाही, हा प्रशासनाचा सर्वात मोठा आणि दुर्दैवी विरोधाभास आहे. "रस्ते आणि बंदरांसाठी हजारो कोटी रुपये देणारे सरकार गोरगरिबांच्या शाळा चालवण्यासाठी असमर्थ कसे?" असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..उसगाव येथे पार पडलेल्या श्रमजीवी संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेत पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड यांनी आंदोलनाचा ठराव मांडला. 'हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील मुलांच्या 'शिक्षण हक्कावर' आलेली गदा आहे," असे रेंजड यांनी ठणकावून सांगितले. उपस्थित सर्व सभासद आणि प्रतिनिधिंनी या ठरावाला मंजुरी दिली.संघटनेची आक्रमक भूमिका - शिक्षण गळतीचा धोका: शाळा दूर गेल्यास विशेषतः मुलींची आणि आदिवासी मुलांची गळती (Drop-out) मोठ्या प्रमाणात वाढेल.प्रशासनाचा निषेध: ५७ शाळा एका फटक्यात बंद करण्याचा निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार का केला नाही? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे..आंदोलनाची रूपरेषा -१. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा.२. 'शिक्षण बचाव' अभियान: गावपातळीवर पालकांना संघटित करून जनजागृती करणे.३. धरणे आंदोलन: पालक आणि विद्यार्थ्यांसह शिक्षण विभागाच्या दारात आंदोलन.४. राज्यव्यापी लढा: गरज पडल्यास हा लढा मंत्रालयापर्यंत नेण्याचा निर्धार..प्रमुख मागण्या -५७ शाळांमधील ८ वी ते १० वीचे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.७ हजार विद्यार्थ्यांचे स्थानिक स्तरावरील शिक्षण खंडित होऊ नये याची हमी द्यावी.ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक भरतीवर भर द्यावा.'सरकारने आणि प्रशासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर ७ हजार विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी श्रमजीवी संघटना मंत्रालयात तीव्र आंदोलन छेडेल,' असा इशारा या सभेत देण्यात आला आहे.