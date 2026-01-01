School Rules: शिक्षकांना करता येणार नाही विद्यार्थ्यांच्या रील, शिक्षण विभागाची नवी नियमावली

पनवेल : काही शिक्षक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या रील तयार करून सोशल मीडियावर अपलोड करतात, पण, आता त्यांना यासाठी पालक किंवा सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा, मानसिक छळ, शाब्दिक अपमान किंवा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केल्यास संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई होणार आहे. .हा निर्णय सर्व शाळांना बंधनकारक आहेबालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा, धमकावणे, अवहेलना तसेच जात, धर्म, लिंग, अपंगत्व, भाषा किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे भेदभाव करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्याची आठवण करून देत विद्याथ्यांशी आदरयुक्त संवाद राखणे आणि शिस्तबद्ध पण बालमैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले..Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.विद्याथ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चंट्स किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही वैध कारणांशिवायखासगी संवाद साधण्यास शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली; तसेच पालक व सक्षम प्राधिकरणांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विद्याध्यर्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे, वापरणे अथवा प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली..तसेच गुणपत्रिका, मूल्यमापन अहवाल यासारखी संवेदनशील शैक्षणिक माहिती गोपनीय ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली असून, कमी गुण मिळाल्याने कोणत्याही विद्यार्थ्याला मानसिक त्रास होणार नाही याची विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले..विद्यार्थी सुरक्षेसाठी उपाय अनिवार्यशाळांमध्ये वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, उल्लंघनाच्या घटना त्वरित नोंदवणे आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरावे जतन करणे मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनास बंधनकारक करण्यात आले. कोणत्याही तक्रारीबाबत दोन दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी अहवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक असेल. लैंगिक गुन्हे किंवा बालछळासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांत पोलिस तक्रार दाखल करणे अनिवार्य असून, पोक्सो कायदा व बाल न्याय (ज्युवेनाइल जस्टिस) कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे..BMC Election: ‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’! मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे आवाहन.तर होणार कठोर कारवाईतक्रारी किंवा वर्तमानपत्रातील बातम्यांआधारे शिक्षण अधिकाऱ्यांना स्वतःहून (सुओमोटो) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार देण्यात आला. एखाद्या शाळेने घटना नोंदवण्यात अपयश, माहिती दडपणे किंवा खोटे अहवाल सादर केल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी आणि व्यवस्थापनावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.